Ходжес: В каком отчаянии должна быть Россия, если ей приходится получать боеприпасы из Северной Кореи? Две-три вещи здесь не совпадают

Ходжес считает, что Россия в отчаянии и ищет помощи у других стран, но КНДР вряд ли будет регулярно поставлять ей боеприпасы Фото: 7th Army Training Command / Flickr

Об этом он говорил в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 8 ноября, комментируя соответствующее заявление Белого дома.

"Ну, подумайте, в каком отчаянии должна быть Россия, если ей приходится получать боеприпасы из Северной Кореи. Две-три вещи, на мой взгляд, здесь не совпадают", – сказал Ходжес.

Он напомнил, что КНДР в последнее время активно запускает ракеты, демонстрируя угрожающие действия против Южной Кореи.

"Начала бы Северная Корея серьезно раздавать большое количество артиллерийских боеприпасов в то время, когда они угрожают Южной Корее? Это не имеет смысла", – считает генерал.

Он также обратил внимание на сложность доставки в этом случае.

"Позволит ли Китай перевозить боеприпасы поездом из Северной Кореи, или они собираются везти их из Северной Кореи во Владивосток? А потом приходится обплывать или доставлять вагонами из Владивостока. Это длинная-длинная цепь, многочисленные возможности ее оборвать или уничтожить. И, конечно, мы не знаем, какое качество этих боеприпасов", – сказал Ходжес.

В то же время, признал он, "Россия в отчаянии, и они ищут помощи, где только могут".

"Для меня первый показатель того, что они в беде, был еще в марте, когда они искали добровольцев из Сирии. Это уже сигнализировало о том, какие у них проблемы", – отметил Ходжес.