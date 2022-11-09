Ходжес: В каком отчаянии должна быть Россия, если ей приходится получать боеприпасы из Северной Кореи? Две-три вещи здесь не совпадают

Об этом он говорил в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 8 ноября, комментируя соответствующее заявление Белого дома.
"Ну, подумайте, в каком отчаянии должна быть Россия, если ей приходится получать боеприпасы из Северной Кореи. Две-три вещи, на мой взгляд, здесь не совпадают", – сказал Ходжес.
Он напомнил, что КНДР в последнее время активно запускает ракеты, демонстрируя угрожающие действия против Южной Кореи.
"Начала бы Северная Корея серьезно раздавать большое количество артиллерийских боеприпасов в то время, когда они угрожают Южной Корее? Это не имеет смысла", – считает генерал.
Он также обратил внимание на сложность доставки в этом случае.
"Позволит ли Китай перевозить боеприпасы поездом из Северной Кореи, или они собираются везти их из Северной Кореи во Владивосток? А потом приходится обплывать или доставлять вагонами из Владивостока. Это длинная-длинная цепь, многочисленные возможности ее оборвать или уничтожить. И, конечно, мы не знаем, какое качество этих боеприпасов", – сказал Ходжес.
В то же время, признал он, "Россия в отчаянии, и они ищут помощи, где только могут".
"Для меня первый показатель того, что они в беде, был еще в марте, когда они искали добровольцев из Сирии. Это уже сигнализировало о том, какие у них проблемы", – отметил Ходжес.
2 ноября координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Пхеньян тайно поставляет России артиллерийские снаряды для использования в войне против Украины. По словам Кирби, КНДР скрывает реальное место назначения поставок оружия, пытаясь создать впечатление, что оно направляется в страны Ближнего Востока.
В тот же день аналогичные обвинения озвучил представитель Государственного департамента США Нед Прайс. По его словам, то, что Россия ищет новые пути поставок оружия, говорит о "необходимости РФ выйти за рамки собственного производства". Он пообещал, что США применят в отношении Северной Кореи те же меры, которые используют, чтобы помешать Ирану поставлять оружие в Россию.
5 ноября Reuters со ссылкой на данные аналитического центра 38 North сообщило, что из КНДР в Россию впервые за несколько лет прибыл поезд. Однако по спутниковым снимкам поезда невозможно определить его назначение.
Северная Корея отвергла обвинения США о поставках оружия России.
8 ноября в СМИ появилась информация, что северокорейские предприятия начали выполнять заказы на пошив зимней одежды для воюющей в Украине российской армии.