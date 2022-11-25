Киев укрепляет оборону. Устанавливаются долговременные огневые сооружения – КГВА

Однако военные, инженеры и строители работают над наращиванием оборонных способностей Киева, оборудуя мощные фортификационные укрепления.

"Во взводных и ротных опорных пунктах силы обороны обустраивают места укрытия и проживания личного состава. Также устанавливаются длительные огневые постройки для ведения оборонного боя", – говорится в сообщении.

По словам Павлюка, укрепления возводят на основных путях вероятного выдвижения врага на основе опыта начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он отметил, что общий вес одного такого сооружения составляет около 30 тонн, оно состоит из нескольких частей, отлитых из специального армированного бетона.

"Такая конструкция способствует эффективному нанесению противнику огневого поражения и безопасности личного состава при выполнении боевых задач", – рассказал командующий.