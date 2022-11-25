Киев укрепляет оборону. Устанавливаются долговременные огневые сооружения – КГВА

Однако военные, инженеры и строители работают над наращиванием оборонных способностей Киева, оборудуя мощные фортификационные укрепления.
"Во взводных и ротных опорных пунктах силы обороны обустраивают места укрытия и проживания личного состава. Также устанавливаются длительные огневые постройки для ведения оборонного боя", – говорится в сообщении.
По словам Павлюка, укрепления возводят на основных путях вероятного выдвижения врага на основе опыта начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он отметил, что общий вес одного такого сооружения составляет около 30 тонн, оно состоит из нескольких частей, отлитых из специального армированного бетона.
"Такая конструкция способствует эффективному нанесению противнику огневого поражения и безопасности личного состава при выполнении боевых задач", – рассказал командующий.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал в июле, что Украину защищает 1 млн человек. В связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военных Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции, объяснял он.
Свыше 90 тыс. российских военных в результате развязанной Россией войны в Украине перешли в разряд "безвозвратных потерь", то есть больше не смогут принимать участия в боевых действиях, сообщали 12 октября "Важные истории".
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 25 ноября потеряли в Украине 86 150 военных убитыми. Статистику раненых россиян ВСУ не публикуют. Также неизвестно, сколько среди убитых оккупантов, счет которым ведет Генштаб ВСУ, наемников ЧВК и боевиков "ЛДНР".