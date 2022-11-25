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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Киев укрепляет оборону. Устанавливаются долговременные огневые сооружения – КГВА

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Военные, инженеры и строители работают над наращиванием оборонных способностей Киева
Военные, инженеры и строители работают над наращиванием оборонных способностей Киева
Фото: Олександр Павлюк / Сухопутні війська / Telegram

Командующий группировкой сил и средствами обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что сейчас не фиксируются военные группировки российских оккупантов для нападения на Украину с северного направления. Об этом 25 ноября сообщили в Киевской городской военной администрации.

Однако военные, инженеры и строители работают над наращиванием оборонных способностей Киева, оборудуя мощные фортификационные укрепления.

"Во взводных и ротных опорных пунктах силы обороны обустраивают места укрытия и проживания личного состава. Также устанавливаются длительные огневые постройки для ведения оборонного боя",  говорится в сообщении.

По словам Павлюка, укрепления возводят на основных путях вероятного выдвижения врага на основе опыта начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он отметил, что общий вес одного такого сооружения составляет около 30 тонн, оно состоит из нескольких частей, отлитых из специального армированного бетона.

"Такая конструкция способствует эффективному нанесению противнику огневого поражения и безопасности личного состава при выполнении боевых задач", – рассказал командующий.

Контекст:

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал в июле, что Украину защищает 1 млн человек. В связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военных Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции, объяснял он.

Свыше 90 тыс. российских военных в результате развязанной Россией войны в Украине перешли в разряд "безвозвратных потерь", то есть больше не смогут принимать участия в боевых действиях, сообщали 12 октября "Важные истории".

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты с 24 февраля по 25 ноября потеряли в Украине 86 150 военных убитыми. Статистику раненых россиян ВСУ не публикуют. Также неизвестно, сколько среди убитых оккупантов, счет которым ведет Генштаб ВСУ, наемников ЧВК и боевиков "ЛДНР".

Теги: Россия, Киев, Украина, война, военные, нападение, оборона, вторжение, война России против Украины, безопасность, Александр Павлюк
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