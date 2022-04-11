Кулеба: Если переговоры с РФ помогут предотвратить бойню, как в Буче, или атаку, как в Краматорске, надо воспользоваться такой возможностью

Ведущий спросил: "Я знаю, что вы хотите мира, президент [Владимир Зеленский] говорил о мире. Вы можете сесть и помириться с русскими?"

"Послушайте, крайне сложно даже подумать о том, чтобы сидеть с людьми, которые совершают, оправдывают или находят оправдания всем этим злодеяниям и военным преступлениям, которые нанесли такой ужасный ущерб Украине. Но я понимаю одно: если сесть за стол переговоров с россиянами поможет мне предотвратить хотя бы одну бойню, как в Буче, или хотя бы еще одну такую атаку, как в Краматорске, я должен воспользоваться этой возможностью. Что бы я ни чувствовал, если у меня есть шанс спасти человеческую жизнь или село, город от разрушения, я воспользуюсь этим шансом", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)