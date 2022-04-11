Кулеба: Если переговоры с РФ помогут предотвратить бойню, как в Буче, или атаку, как в Краматорске, надо воспользоваться такой возможностью

Ведущий спросил: "Я знаю, что вы хотите мира, президент [Владимир Зеленский] говорил о мире. Вы можете сесть и помириться с русскими?"
"Послушайте, крайне сложно даже подумать о том, чтобы сидеть с людьми, которые совершают, оправдывают или находят оправдания всем этим злодеяниям и военным преступлениям, которые нанесли такой ужасный ущерб Украине. Но я понимаю одно: если сесть за стол переговоров с россиянами поможет мне предотвратить хотя бы одну бойню, как в Буче, или хотя бы еще одну такую атаку, как в Краматорске, я должен воспользоваться этой возможностью. Что бы я ни чувствовал, если у меня есть шанс спасти человеческую жизнь или село, город от разрушения, я воспользуюсь этим шансом", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По словам президента Украины Владимира Зеленского, приоритеты Украины на переговорах с Россией следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требование "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он 27 марта. Президент также уточнил, что ближайшей целью Украины в войне должно быть возвращение под контроль территорий по состоянию на 23 февраля, потому что "заставить Россию полностью освободить территорию невозможно", и уже после этого обсуждать вопросы Донбасса и Крыма.
29 марта в турецком Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров (несколько раз делегации встречались в видеоформате).
По итогам встречи глава украинской делегации, председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.
По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства предоставить военную помощь в случае агрессии против Украины со стороны ряда стран. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Киеву гарантии безопасности, но "на других условиях".
Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус, если будет подписан предложенный Киевом договор. Об этом сообщил член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый.
О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили США, Италия, Германия, Турция. Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.