Кулеба: РФ хочет спровоцировать продовольственный кризис и финансировать свою военную машину за счет Африки

Кулеба: Наше зерно не экспортируется, наша инфраструктура разрушается, а простым людям по всей Африке придется платить больше за хлеб Фото: EPA

По его словам, целью РФ является "спровоцировать нарастание мирового продовольственного кризиса, беспрепятственно экспортировать собственное зерно и извлечь из этого выгоду, заработать как можно больше денег".

"Наше зерно не экспортируется, наша инфраструктура разрушается, а простым людям по всей Африке придется платить больше за хлеб и другие продукты питания из-за роста цен на продовольствие. И Россия будет набивать свои карманы деньгами, чтобы финансировать военную машину за счет Африки. Вот что происходит", – сказал министр.