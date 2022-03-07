На базе Киевской областной военной администрации начал работу Центр волонтеров и координации

Задача центра, по словам Кулебы, – объединить небезразличных украинцев, в частности, жителей Киевской области, которые могут оказывать посильную помощь другим в условиях расширяющегося в регионе гуманитарного кризиса.

"Каждый из вас может оказаться полезным на своем фронте: помочь с эвакуацией, оказать медицинскую помощь или проконсультировать тех, кто не может попасть к врачу или юристу. Также наши информационные материалы мы будем переводить на язык жестов", – отметил Алексей Кулеба.

Как подчеркнул глава ОВА, сила Украины – в людях, умении объединиться и дать врагу мощный отпор.

"Мы верим в нашу армию и одновременно должны усиливать наши тылы", – отметил Кулеба.

Желающим присоединиться к волонтерскому движению нужно связаться с центром по номеру +380442861469, в Facebook или Telegram.