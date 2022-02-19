Наблюдатели ОБСЕ массово ушли в отпуск, ядром СММ в Украине стали наблюдатели из РФ и стран СНГ – СМИ

Более 60% наблюдателей из западных стран и более 40% украинских сотрудников воспользовались такой возможностью, сообщили проекту "Радіо Свобода" "Донбас.Реалії" в одном из разведывательных органов Украины.

"В то же время почти все иностранные международные наблюдатели, кроме граждан РФ и некоторых стран СНГ, получили от своих дипломатических учреждений предупреждения об эвакуации. Фактически ядром СММ ОБСЕ в Украине сейчас стали наблюдатели из России (более 90 человек) и стран СНГ", – уточнили журналисты.

"Радіо Свобода" обратилось за комментарием в ОБСЕ, там не опровергли и не подтвердили эту информацию.

Отдельные государства – участники ОБСЕ решили, что их гражданам, которые работают в составе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, нужно покинуть страну. Об этом сообщили в ОБСЕ 13 февраля.

"Безопасность всего своего персонала является самым высоким приоритетом для миссии, и СММ будет продолжать постоянно следить за ситуацией с безопасностью", – проинформировали в пресс-службе.

В СММ заявили, что миссия будет продолжать работу в соответствии с мандатом "с наблюдателями, размещенными в 10 городах по всей Украине".