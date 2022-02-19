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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Наблюдатели ОБСЕ массово ушли в отпуск, ядром СММ в Украине стали наблюдатели из РФ и стран СНГ – СМИ

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Руководство СММ ОБСЕ в Украине разрешило своим сотрудникам брать внеочередные отпуска
Руководство СММ ОБСЕ в Украине разрешило своим сотрудникам брать внеочередные отпуска
Фото: depositphotos.com

Руководство специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине разрешило своим сотрудникам брать внеочередные отпуска в связи с обострением ситуации на Донбассе. Об этом сообщило 18 февраля "Радіо Свобода" со ссылкой на письмо, распространенное среди сотрудников миссии.

Более 60% наблюдателей из западных стран и более 40% украинских сотрудников воспользовались такой возможностью, сообщили проекту "Радіо Свобода" "Донбас.Реалії" в одном из разведывательных органов Украины.

"В то же время почти все иностранные международные наблюдатели, кроме граждан РФ и некоторых стран СНГ, получили от своих дипломатических учреждений предупреждения об эвакуации. Фактически ядром СММ ОБСЕ в Украине сейчас стали наблюдатели из России (более 90 человек) и стран СНГ", – уточнили журналисты.

"Радіо Свобода" обратилось за комментарием в ОБСЕ, там не опровергли и не подтвердили эту информацию.

Отдельные государства – участники ОБСЕ решили, что их гражданам, которые работают в составе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, нужно покинуть страну. Об этом сообщили в ОБСЕ 13 февраля. 

"Безопасность всего своего персонала является самым высоким приоритетом для миссии, и СММ будет продолжать постоянно следить за ситуацией с безопасностью", – проинформировали в пресс-службе.

В СММ заявили, что миссия будет продолжать работу в соответствии с мандатом "с наблюдателями, размещенными в 10 городах по всей Украине".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

29 июля 2014 года начала работу СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Президент РФ Владимир Путин призвал власти Украины к переговорам с "ЛДНР" и поручил выплачивать жителям ОРДЛО, прибывающим в РФ, деньги.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

Теги: Украина, ОБСЕ, Донбасс, СНГ, международные наблюдатели, боевики, эвакуация, миссия, вторжение, мандат, война в Украине, безопасность, война на Донбассе, Радио Свобода
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