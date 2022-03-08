Не имея успеха на земле и в воздухе, Россия сосредоточилась на психологической обработке украинцев – Арестович

"Благодаря тому, что у них нет успеха на земле и в воздухе, они перенесли основные усилия на информационно-психологические операции против населения Украины. Именно поэтому два или три дня подряд мы с вами слышим о "захвате новых городов", "продвижении", "опасности", "массированных ударах" и так далее. Это все направлено на то, чтобы снизить нашу психологическую готовность к сопротивлению. А наша задача – держаться и не верить их лживым сообщениям", – сказал он.

По словам Арестовича, Вооруженные силы Украины контролируют ситуацию и не дают российским оккупантам "закрепиться в тех местах, в которых они хотят продвинуться".

"За вчера [...] произвели не менее семи контратак", – подчеркнул советник главы ОП.