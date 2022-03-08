"Эта субстанция родилась у нас, в Харьковской области". Украинская прокуратура сообщила о подозрении российскому генералу, отдавшему приказ бомбить Харьков

Она заявила, что фамилию этого генерала "и называть не хочет".

"Это тот же генерал, который отдал приказ бомбить мирный Харьков и область, то самое животное, распорядившееся использовать авиабомбы "ФАБ-500". Эта субстанция с какими-то органами внутри родилась здесь, у нас – в Харьковской области. Оно в детсад ходило, помнит, наверное, друзей по двору, дети которых вполне могли погибнуть от исполнения его приказа... "ФАБ-500" – это ваш приговор и ваше второе имя, товарищ генерал, рожденный в Харьковской области", – написала генпрокурор.

Накануне, 7 марта, Венедиктова писала, что генерал, о котором идет речь, родился в Чугуеве Харьковской области. "Работаем. Гаага", – добавила она.

Приказы о бомбардировке мирных жителей Харькова и области отдает генерал-майор РФ Олег Маковецкий, заявил один из сбитых над Харьковом и попавший в плен пилот, подполковник Максим Гешток. Видео его допроса опубликовал в Telegram советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Маковецкий родился в 1966 году в Чугуеве. Имеет почетное звание "Заслуженный военный летчик Российской Федерации".

С начала вторжения РФ в Украину, по данным Нацполиции на вечер 7 марта, в Харькове погибло 143 мирных жителя, пять из них – дети.