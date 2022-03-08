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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Эта субстанция родилась у нас, в Харьковской области". Украинская прокуратура сообщила о подозрении российскому генералу, отдавшему приказ бомбить Харьков

По словам пленного пилота, приказ о бомбежке Харькова отдал генерал-майор Маковецкий
По словам пленного пилота, приказ о бомбежке Харькова отдал генерал-майор Маковецкий
Фото: gorod62.tv

Украинская прокуратура сообщила о подозрении генералу из числа военного руководства РФ, который отдал приказ бомбить Харьков и Харьковскую область авиабомбами. Об этом 8 марта сообщила в Facebook генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Она заявила, что фамилию этого генерала "и называть не хочет".

"Это тот же генерал, который отдал приказ бомбить мирный Харьков и область, то самое животное, распорядившееся использовать авиабомбы "ФАБ-500". Эта субстанция с какими-то органами внутри родилась здесь, у нас – в Харьковской области. Оно в детсад ходило, помнит, наверное, друзей по двору, дети которых вполне могли погибнуть от исполнения его приказа... "ФАБ-500" – это ваш приговор и ваше второе имя, товарищ генерал, рожденный в Харьковской области", – написала генпрокурор. 

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5284161591596733

Накануне, 7 марта, Венедиктова писала, что генерал, о котором идет речь, родился в Чугуеве Харьковской области. "Работаем. Гаага", – добавила она.

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5281567481856144

Приказы о бомбардировке мирных жителей Харькова и области отдает генерал-майор РФ Олег Маковецкий, заявил один из сбитых над Харьковом и попавший в плен пилот, подполковник Максим Гешток. Видео его допроса опубликовал в Telegram советник главы МВД Украины Антон Геращенко. 

Маковецкий родился в 1966 году в Чугуеве. Имеет почетное звание "Заслуженный военный летчик Российской Федерации". 

С начала вторжения РФ в Украину, по данным Нацполиции на вечер 7 марта, в Харькове погибло 143 мирных жителя, пять из них – дети. 

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 38 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов по состоянию на 8 марта составили более 12 тыс. человек убитыми, ранеными и пленными. Также, по данным Генштаба, РФ потеряла за этот период 303 танка, 48 самолетов, 80 вертолетов, три судна, семь беспилотников и другую технику.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования. 7 марта в суде ООН в Гааге начались слушания по иску Украины к России о геноциде.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: Харьков, прокуратура, Харьковская область, война России против Украины, подозрение, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора, российские военные, российские оккупанты
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