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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Недалеко от Москвы сгорел российский склад боеприпасов, есть погибшие – журналист

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В России сгорел склад боеприпасов, а вместе с ним 400 ПТРК "Конкурс"
В России сгорел склад боеприпасов, а вместе с ним – 400 ПТРК "Конкурс"
Фото: militaryarms.ru

На военном арсенале российской армии в поселке Брастово Владимирской области произошел пожар, который вызвал детонацию хранившихся там боеприпасов и взрывчатки. Об этом 28 июня рассказал украинский журналист Роман Цимбалюк в Facebook.

Пожар произошел 22 июня, о его последствиях стало известно сейчас. На военном объекте (в/ч 55443 – арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ), расположенном примерно в 80 км от Москвы, огонь уничтожил более 400 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Конкурс" со снарядами к ним, добавил журналист.

Во время пожара, по данным журналиста, погибло минимум трое российских военных. Причины инцидента Цимбалюк не уточняет.

https://www.facebook.com/RomanTsymbaliuk/posts/pfbid0m1YEpbSPfCvTj6qnSCiBwqmkQZA9cBRPQJjhQHCV79AxJ7ut4Hq4bhiuXWTHWxqwl

Контекст:

В июне ВСУ нанесли ряд результативных ударов по складам боеприпасов оккупантов. В частности, уничтожен склад в оккупированной Каховке, склад с боеприпасами к РСЗО (локация не указана) и не менее семи складов боеприпасов на территории ОРДЛО на протяжении суток 18 июня.

27 июня в Зимогорье на оккупированной "ЛНР" территории Луганской области взорвался российский склад боеприпасов.

Теги: пожар, взрыв, боеприпасы, Роман Цимбалюк, Арсенал, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, происшествия, взрывы, Владимирская область
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