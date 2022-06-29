Недалеко от Москвы сгорел российский склад боеприпасов, есть погибшие – журналист

В России сгорел склад боеприпасов, а вместе с ним – 400 ПТРК "Конкурс" Фото: militaryarms.ru

Пожар произошел 22 июня, о его последствиях стало известно сейчас. На военном объекте (в/ч 55443 – арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ), расположенном примерно в 80 км от Москвы, огонь уничтожил более 400 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Конкурс" со снарядами к ним, добавил журналист.

Во время пожара, по данным журналиста, погибло минимум трое российских военных. Причины инцидента Цимбалюк не уточняет.