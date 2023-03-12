"Неделя была активной для Украины". Зеленский рассказал о ситуации на фронте и международных достижениях

Зеленский отметил, что эта неделя была активной для Украины – состоялись визиты премьер-министра Финляндии, министра обороны Норвегии, генсека ООН Антониу Гутерриша, лидеров руководящей немецкой Социал-демократической партии, разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также Зеленский пообщался с новым президентом Чехии Петром Павелом.

"В частности, имеем значительное усиление ПВО – я благодарю за это Норвегию; есть новые договоренности на дипломатическом фронте; есть движение на евроинтеграционном направлении – как результат выполнения антикоррупционных шагов, определенных в рекомендациях Еврокомиссии, включая назначение на должность нового директора НАБУ", – сказал Зеленский.

Также он поблагодарил за работу энергетиков, всех работников ремонтных бригад, местных и центральных властей, которых привлекали к ликвидации последствий российского ракетного удара 9 марта. Зеленский отметил, что обесточенные из-за атаки населенные пункты снова подключены к электроснабжению. Президент выразил благодарность спасателям в пострадавших от удара областях.

Зеленский рассказал, что с 6 марта только на бахмутском направлении силам обороны удалось уничтожить более 1100 солдат РФ. Еще как минимум полторы тысячи оккупантов получили ранения, несовместимые для них с продолжением боев. Уничтожены десятки единиц вражеской техники и более 10 складов боеприпасов, сообщил Зеленский.

"Благодарю всех наших воинов "Хортицы" и "Таврии", которые сражаются на самых горячих направлениях в максимально жестких условиях. Спасибо каждому воину Вооруженных сил Украины, нашей разведки – бойцам "Шамана", нацгвардейцам, нашим пограничникам – всем, кто действительно сражается за украинскую землю, за Бахмут! Спасибо бойцам "Таврии", которые результативно воюют в районах Авдеевки и Марьинки. Артиллеристам 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь", воинам 35-й отдельной бригады морской пехоты, 74-го отдельного разведбата, нашей "семьдесят девятке" – десантникам!" – сказал президент.