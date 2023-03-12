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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Неделя была активной для Украины". Зеленский рассказал о ситуации на фронте и международных достижениях

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Зеленский рассказал о достижениях Украины за неделю
Зеленский рассказал о достижениях Украины за неделю
Фото: president.gov.ua

Украина добилась усиления противовоздушной обороны и продвинулась в вопросе евроинтеграции. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 12 марта, опубликованном в Telegram.

Зеленский отметил, что эта неделя была активной для Украины – состоялись визиты премьер-министра Финляндии, министра обороны Норвегии, генсека ООН Антониу Гутерриша, лидеров руководящей немецкой Социал-демократической партии, разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также Зеленский пообщался с новым президентом Чехии Петром Павелом.

"В частности, имеем значительное усиление ПВО – я благодарю за это Норвегию; есть новые договоренности на дипломатическом фронте; есть движение на евроинтеграционном направлении – как результат выполнения антикоррупционных шагов, определенных в рекомендациях Еврокомиссии, включая назначение на должность нового директора НАБУ", – сказал Зеленский.

Также он поблагодарил за работу энергетиков, всех работников ремонтных бригад, местных и центральных властей, которых привлекали к ликвидации последствий российского ракетного удара 9 марта. Зеленский отметил, что обесточенные из-за атаки населенные пункты снова подключены к электроснабжению. Президент выразил благодарность спасателям в пострадавших от удара областях.

Зеленский рассказал, что с 6 марта только на бахмутском направлении силам обороны удалось уничтожить более 1100 солдат РФ. Еще как минимум полторы тысячи оккупантов получили ранения, несовместимые для них с продолжением боев. Уничтожены десятки единиц вражеской техники и более 10 складов боеприпасов, сообщил Зеленский.

"Благодарю всех наших воинов "Хортицы" и "Таврии", которые сражаются на самых горячих направлениях в максимально жестких условиях. Спасибо каждому воину Вооруженных сил Украины, нашей разведки – бойцам "Шамана", нацгвардейцам, нашим пограничникам – всем, кто действительно сражается за украинскую землю, за Бахмут! Спасибо бойцам "Таврии", которые результативно воюют в районах Авдеевки и Марьинки. Артиллеристам 55-й отдельной бригады "Запорожская Сечь", воинам 35-й отдельной бригады морской пехоты, 74-го отдельного разведбата, нашей "семьдесят девятке" – десантникам!" – сказал президент.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: военные, ПВО, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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