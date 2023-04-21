"Ни одна ответственная компания не должна делать деньги в России". Кулеба приветствовал решение Henkel продать бизнес в РФ

"Я приветствую продажу компанией Henkel своего бизнеса в России. Ни одна ответственная международная компания не должна делать деньги в России – стране, которая ведет геноцидную войну и совершает ужасающие зверства. Я призываю все предприятия последовать ее примеру ради своей репутации", – написал министр.
I applaud @Henkel’s sale of its business activities in Russia. No responsible international company should make money in Russia, a country that wages a genocidal war and commits horrific atrocities. I encourage all businesses to follow suit for the sake of their reputation.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 20, 2023
Немецкая компания Henkel объявила о решении прекратить свою деятельность в России 19 апреля. Процесс выхода с российского рынка сейчас готовится. Henkel владеет брендами "Момент", Persil, Losk, Fa, Shamtu и другими.
С начала российского вторжения в Украину РФ покинули сотни крупнейших международных компаний. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, РФ уже покинули более 750 компаний.
О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA, Jysk, Apple, а компания Microsoft приостановила продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.
О временном закрытии своих ресторанов объявили McDonald's и KFC. Корпорация Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановили работу в стране-агрессоре и Coca-Cola со Starbucks, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.
В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin. Сеть супермаркетов Auchan ("Ашан") до последнего отказывалась уходить из РФ, но 5 апреля приняла решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.