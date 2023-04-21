"Ни одна ответственная компания не должна делать деньги в России". Кулеба приветствовал решение Henkel продать бизнес в РФ

"Я приветствую продажу компанией Henkel своего бизнеса в России. Ни одна ответственная международная компания не должна делать деньги в России – стране, которая ведет геноцидную войну и совершает ужасающие зверства. Я призываю все предприятия последовать ее примеру ради своей репутации", – написал министр.

I applaud @Henkel’s sale of its business activities in Russia. No responsible international company should make money in Russia, a country that wages a genocidal war and commits horrific atrocities. I encourage all businesses to follow suit for the sake of their reputation. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 20, 2023

Немецкая компания Henkel объявила о решении прекратить свою деятельность в России 19 апреля. Процесс выхода с российского рынка сейчас готовится. Henkel владеет брендами "Момент", Persil, Losk, Fa, Shamtu и другими.