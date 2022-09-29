ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Очень своевременное решение". Зеленский поблагодарил США за новый пакет оборонной помощи

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Каждый последующий эскалационный шаг оккупанта лишь подтверждает тот факт, что мир должен действовать еще более жестко
Зеленский: Каждый последующий эскалационный шаг оккупанта лишь подтверждает тот факт, что мир должен действовать еще более жестко
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 28 сентября в Twitter поблагодарил США за новый пакет оборонной помощи на более чем $1,1 млрд.

"Мы получим еще 18 HIMARS, другое важное оборудование, которое приблизит Украину к победе. Очень своевременное решение! И демонстрация того, что российский шантаж не работает. Спасибо президенту США Джо Байдену и всем нашим американским друзьям", – написал он. 

Об этом пакете оборонной помощи Зеленский говорил также в своем обращении, опубликованном на сайте Офиса президента. Он подчеркнул, что это весомая помощь. 

"Если кто-то там в России думает, будто они смогут "проскочить" со всем тем, что они делают на оккупированной территории, если кто-то там в России надеется, что мир предаст свои же ценности, испугавшись каких-нибудь очередных российских объявлений об аннексии, то они – в России – ошибаются. Каждый последующий эскалационный шаг оккупанта лишь подтверждает тот факт, что мир должен действовать еще более жестко", – добавил Зеленский. 

Белый дом объявил о выделении военной помощи на $1,1 млрд вечером 28 сентября. В Пентагоне рассказали, что ее предоставляют в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI), в пакет, кроме HIMARS, вошли 300 автомобилей, противодронные системы, радары и другое оборудвание. 

Контекст:

США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Последний пакет помощи – на $600 млн – США предоставили Украине по этой программе 16 сентября. В рамках USAI США помогают Украине в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия. 

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS Украина получает с начала июня. К концу августа на вооружении украинской армии было более 20 единиц такой техники.

Общий объем военной, гуманитарной и прямой экономической помощи, предоставленной США Украине за время полномасштабного вторжения РФ составил $25 млрд, заявлял Байден 21 сентября.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, вооружение, военная помощь, Белый дом, помощь, Владимир Зеленский, шантаж, HIMARS
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Усик: Во время подготовки к бою мяса вообще не ем. Питаюсь исключительно рыбой и морепродуктами
  Усик: Во время подготовки к бою мяса вообще не ем. Питаюсь исключительно рыбой и морепродуктами G
Дмитрий ГОРДОН
"Спасибо за исполнение мечты". Анна Винтур на Неделе моды в Париже встретилась с украинскими дизайнерами
"Спасибо за исполнение мечты". Анна Винтур на Неделе моды в Париже встретилась с украинскими дизайнерами
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко снялась на берегу океана в футболке с изображением мужа. Фото
"Какие талантливые!" Могилевская показала портрет, который ей подарили украинские защитники. Видео
"Какие талантливые!" Могилевская показала портрет, который ей подарили украинские защитники. Видео
"Отправили выносить мусор, а домой не пустили". 38-летний Демин рассказал об издевательствах матери, которая подала на него в суд
"Отправили выносить мусор, а домой не пустили". 38-летний Демин рассказал об издевательствах матери, которая подала на него в суд
Полякова рассказала Ефросининой, благодаря чему не набирает лишний вес
Полякова рассказала Ефросининой, благодаря чему не набирает лишний вес
46-летняя Падалко показала, как изменилась за 20 лет
46-летняя Падалко показала, как изменилась за 20 лет
"Там нет ценности у денег. Связи – ничто". Кривошапко рассказал, как живут украинцы в освобожденных от российских оккупантов городах
"Там нет ценности у денег. Связи – ничто". Кривошапко рассказал, как живут украинцы в освобожденных от российских оккупантов городах
Брижит Бардо – 88: история свободной женщины на грани самоубийства
Брижит Бардо – 88: история свободной женщины на грани самоубийства G
"Что с Вовой? Вроде бы все хорошо". Жена Остапчука отреагировала на вопрос о муже после слухов о расставании
"Что с Вовой? Вроде бы все хорошо". Жена Остапчука отреагировала на вопрос о муже после слухов о расставании
"Не могу сказать, что Миша осыпал меня цветами, но у нас были хорошие отношения". Кацурина рассказала, как узнала о романе мужа с Дорофеевой
"Не могу сказать, что Миша осыпал меня цветами, но у нас были хорошие отношения". Кацурина рассказала, как узнала о романе мужа с Дорофеевой
  Усик: У дочери была большая претензия к Джошуа: почему он бил ниже пояса. Плохое видят сразу
  Усик: У дочери была большая претензия к Джошуа: почему он бил ниже пояса. Плохое видят сразу G
Дмитрий ГОРДОН
"Стал, как оловянный солдатик". Арзуманян показал, как изменился за 10 лет семейной жизни
"Стал, как оловянный солдатик". Арзуманян показал, как изменился за 10 лет семейной жизни
  Украинский режиссер Таню Муиньо сняла в Мексике клип для Элтона Джона и Бритни Спирс. Видео
  Украинский режиссер Таню Муиньо сняла в Мексике клип для Элтона Джона и Бритни Спирс. Видео
Зеленская ответила австралийской журналистке, почему уверена в победе Украины над российскими оккупантами
Зеленская ответила австралийской журналистке, почему уверена в победе Украины над российскими оккупантами
Клопотенко назвал блюда, которые нужно приготовить для оргии на Щекавице в случае ядерного удара РФ
Клопотенко назвал блюда, которые нужно приготовить для оргии на Щекавице в случае ядерного удара РФ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Британец, который бросил жену и детей ради беженки из Украины, разорвал отношения с ней, обвинив в неумении употреблять алкоголь (212617)
2
"Невероятно счастливы". Жена Зеленского сообщила, что их дочь стала студенткой (165865)
3
Экс-друг Ани Лорак режиссер Боднарчук: Кому она здесь нахер нужна? Она знает, что ее уже прокляли 10 раз (141875)
4
Кацурина рассказала, как Dantes узнал, что у Дорофеевой роман с ее мужем (126696)
5
Уотерс после отмены концертов в Польше из-за антиукраинских высказываний написал открытое письмо Путину (126664)
6
"Я приеду быстро, поверьте мне. Я не боюсь этой поездки". 86-летний Делон отреагировал на предложение Зеленского приехать в Украину (107434)
7
49-летняя Клум без бюстгальтера показала себя со всех сторон (76985)
8
"Залужность фото зашкаливает", "Какое милое лицо и добрые глаза у Залужного". Арестович сделал селфи в обнимку с главнокомандующим ВСУ (40607)
 
 
 
 