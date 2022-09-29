"Очень своевременное решение". Зеленский поблагодарил США за новый пакет оборонной помощи

Зеленский: Каждый последующий эскалационный шаг оккупанта лишь подтверждает тот факт, что мир должен действовать еще более жестко Фото: president.gov.ua

"Мы получим еще 18 HIMARS, другое важное оборудование, которое приблизит Украину к победе. Очень своевременное решение! И демонстрация того, что российский шантаж не работает. Спасибо президенту США Джо Байдену и всем нашим американским друзьям", – написал он.

Сьогодні @DeptofDefense * оголосив про новий пакет безпекової підтримки * в * 1,1 млрд. Ми отримаємо ще 18 HIMARS, інше важливе обладнання, що наблизить * до перемоги. Дуже вчасне рішення! Та демонстрація того, що російський шантаж не працює. Дякую @POTUS й усім нашим * друзям! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2022

Об этом пакете оборонной помощи Зеленский говорил также в своем обращении, опубликованном на сайте Офиса президента. Он подчеркнул, что это весомая помощь.

"Если кто-то там в России думает, будто они смогут "проскочить" со всем тем, что они делают на оккупированной территории, если кто-то там в России надеется, что мир предаст свои же ценности, испугавшись каких-нибудь очередных российских объявлений об аннексии, то они – в России – ошибаются. Каждый последующий эскалационный шаг оккупанта лишь подтверждает тот факт, что мир должен действовать еще более жестко", – добавил Зеленский.

Белый дом объявил о выделении военной помощи на $1,1 млрд вечером 28 сентября. В Пентагоне рассказали, что ее предоставляют в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI), в пакет, кроме HIMARS, вошли 300 автомобилей, противодронные системы, радары и другое оборудвание.