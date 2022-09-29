"Очень своевременное решение". Зеленский поблагодарил США за новый пакет оборонной помощи

"Мы получим еще 18 HIMARS, другое важное оборудование, которое приблизит Украину к победе. Очень своевременное решение! И демонстрация того, что российский шантаж не работает. Спасибо президенту США Джо Байдену и всем нашим американским друзьям", – написал он.
Сьогодні @DeptofDefense * оголосив про новий пакет безпекової підтримки * в * 1,1 млрд. Ми отримаємо ще 18 HIMARS, інше важливе обладнання, що наблизить * до перемоги. Дуже вчасне рішення! Та демонстрація того, що російський шантаж не працює. Дякую @POTUS й усім нашим * друзям!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2022
Об этом пакете оборонной помощи Зеленский говорил также в своем обращении, опубликованном на сайте Офиса президента. Он подчеркнул, что это весомая помощь.
"Если кто-то там в России думает, будто они смогут "проскочить" со всем тем, что они делают на оккупированной территории, если кто-то там в России надеется, что мир предаст свои же ценности, испугавшись каких-нибудь очередных российских объявлений об аннексии, то они – в России – ошибаются. Каждый последующий эскалационный шаг оккупанта лишь подтверждает тот факт, что мир должен действовать еще более жестко", – добавил Зеленский.
Белый дом объявил о выделении военной помощи на $1,1 млрд вечером 28 сентября. В Пентагоне рассказали, что ее предоставляют в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI), в пакет, кроме HIMARS, вошли 300 автомобилей, противодронные системы, радары и другое оборудвание.
США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Последний пакет помощи – на $600 млн – США предоставили Украине по этой программе 16 сентября. В рамках USAI США помогают Украине в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.
Реактивные системы залпового огня HIMARS, а также аналогичные системы M270 и MARS Украина получает с начала июня. К концу августа на вооружении украинской армии было более 20 единиц такой техники.
Общий объем военной, гуманитарной и прямой экономической помощи, предоставленной США Украине за время полномасштабного вторжения РФ составил $25 млрд, заявлял Байден 21 сентября.