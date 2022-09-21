"Отдыхайте на курортах Крыма и Краснодарского края". В Думе намекнули на запрет выезда для военнообязанных в России

По его словам, свободно перемещаться россиянам можно до получения повестки. И он добавил, что "лучше этого не делать". Особенно не рекомендуется ездить за границу.
"Дополнительных ограничений, на мой взгляд, никаких вводиться не будет. Вы можете спокойно поехать в командировку в Краснодар или Омск, но я не советовал бы вам ехать на курорты в Турцию – отдыхайте на курортах Крыма и Краснодарского края", – сказал депутат.
Из текста понятно, что интервью было записано до объявления 21 сентября президентом России Владимиром Путиным "частичной мобилизации". Но уже тогда Картаполов заявил, что власти планируют сформировать несколько новых соединений и частей, которые "в первую очередь будут предназначены для прикрытия государственной границы", а также для создания "оперативной глубины" на тех направлениях, где продолжается вторжения РФ в Украину.
В ходе частичной мобилизации будут мобилизованы около 300 тыс. человек. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил в интервью каналу "Россия 24". По его словам, речь идет о резервистах, имеющих военно-учетную специальность и боевой опыт. В числе их задач министр назвал "защиту новых территорий России" и подчеркнул, что призывная работа будет "плановой".
20 сентября Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия мобилизации, военного положения и военного времени. Среди прочего предусмотрели наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы.
В тот же день коллаборанты в Херсонской и Запорожской областях и боевики "ЛДНР" объявили о псевдореферендумах о "присоединении" оккупированных территорий к России в период 23–27 сентября.
В российском сегменте Google после этого резко выросло количество запросов, связанных с мобилизацией и выездом из РФ.
На эти новости отреагировала российская биржа – после сообщений о "референдумах" и изменениях в Уголовный кодекс РФ начался обвал акций.
Фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины и гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.
Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, как неоднократно сообщала украинская разведка.