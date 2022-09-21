"Отдыхайте на курортах Крыма и Краснодарского края". В Думе намекнули на запрет выезда для военнообязанных в России

По его словам, свободно перемещаться россиянам можно до получения повестки. И он добавил, что "лучше этого не делать". Особенно не рекомендуется ездить за границу.

"Дополнительных ограничений, на мой взгляд, никаких вводиться не будет. Вы можете спокойно поехать в командировку в Краснодар или Омск, но я не советовал бы вам ехать на курорты в Турцию – отдыхайте на курортах Крыма и Краснодарского края", – сказал депутат.

Из текста понятно, что интервью было записано до объявления 21 сентября президентом России Владимиром Путиным "частичной мобилизации". Но уже тогда Картаполов заявил, что власти планируют сформировать несколько новых соединений и частей, которые "в первую очередь будут предназначены для прикрытия государственной границы", а также для создания "оперативной глубины" на тех направлениях, где продолжается вторжения РФ в Украину.

В ходе частичной мобилизации будут мобилизованы около 300 тыс. человек. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил в интервью каналу "Россия 24". По его словам, речь идет о резервистах, имеющих военно-учетную специальность и боевой опыт. В числе их задач министр назвал "защиту новых территорий России" и подчеркнул, что призывная работа будет "плановой".