Поддержка Украины является единственным способом защитить Европу – президент Латвии

Левитс отверг аргументы противников военной помощи, которые считают, что отправка лучшей военной техники Украине может ослабить обороноспособность самой Европы и сделать страны Балтии более уязвимыми. Он подчеркнул, что лучше помочь Украине сейчас, чем другим странам на Западе позже.
Президент Латвии прокомментировал заявления Москвы о том, что Запад своим решением поставить Киеву боевые танки пересек "красные линии". Он заявил, что Россия сама сделала это, когда начала полномасштабное вторжение в Украину, которая является суверенной демократической страной.
По словам Левитса, Россия должна увидеть, что агрессия не может принести ей никаких выгод. В противном случае ее ничто не будет ограничивать, и страна-агрессор получит стимул нападать на другие страны.
"Мы все в Европе сейчас больше думаем о нашей обороне, потому что у нас есть агрессивный сосед. Поэтому, разумеется, мы наращиваем наши оборонные способности", – сказал он.
Политик напомнил, что источником войны не являются ни НАТО, ни Европа, ни Германия, ни Латвия, а только Россия. Поэтому Запад обязан оборонять свои государства, сказал он.
Первой страной, которая решила предоставить Украине современные танки, стала Великобритания. Об этом 16 января объявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. 22 января министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не будет препятствовать, если Польша захочет поставить Украине танки Leopard 2.
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.
О предоставлении Украине 31 танка Abrams президент США Джо Байден сообщил вечером 25 января. В Пентагоне рассказали, что еще содержится в пакете помощи.
Латвия потратила на помощь Украине 0,93% своего ВВП, заявил Левитс 10 января. Латвия поставила в Украину оружие и личное снаряжение, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковое оружие и зенитно-ракетные комплексы Stinger.