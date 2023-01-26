Поддержка Украины является единственным способом защитить Европу – президент Латвии

Левитс отверг аргументы противников военной помощи, которые считают, что отправка лучшей военной техники Украине может ослабить обороноспособность самой Европы и сделать страны Балтии более уязвимыми. Он подчеркнул, что лучше помочь Украине сейчас, чем другим странам на Западе позже.

Президент Латвии прокомментировал заявления Москвы о том, что Запад своим решением поставить Киеву боевые танки пересек "красные линии". Он заявил, что Россия сама сделала это, когда начала полномасштабное вторжение в Украину, которая является суверенной демократической страной.

По словам Левитса, Россия должна увидеть, что агрессия не может принести ей никаких выгод. В противном случае ее ничто не будет ограничивать, и страна-агрессор получит стимул нападать на другие страны.

"Мы все в Европе сейчас больше думаем о нашей обороне, потому что у нас есть агрессивный сосед. Поэтому, разумеется, мы наращиваем наши оборонные способности", – сказал он.

Политик напомнил, что источником войны не являются ни НАТО, ни Европа, ни Германия, ни Латвия, а только Россия. Поэтому Запад обязан оборонять свои государства, сказал он.