Рахманин: Впервые с начала этой войны Украина крепко захватила стратегическую инициативу

Рахманин считает, что нехватка мотивированных и квалифицированных человеческих ресурсов в армии РФ стала для оккупантов "огромной проблемой" Фото: goloszmin.org

Рахманин предположил, что этим нововведением Путин решал возникшие у него две проблемы.

"Первая – впервые с начала этой войны Украина крепко захватила стратегическую инициативу. Этого не было до этого, Украина имела тактические успехи, оперативные успехи. Но стратегическая инициатива – это когда ты навязываешь политику, повестку дня, навязываешь свои правила врагу", – пояснил Рахманин.

По его словам, с начала контрнаступления сначала на юге, а затем в Харьковской области Украина перехватила инициативу и "до сих пор держит ее в руках". Россиянам иногда удается выровнять линию фронта, но не перехватить эту инициативу.

"И для того, чтобы фронт не обрушился полностью, чтобы эта наша стратегическая инициатива не превратилась в достаточно унизительное военное поражение России, им необходимо было очень быстро принимать какие-то меры, делать какие-то шаги", – отметил нардеп.

В качестве этих мер Путин не только объявил мобилизацию, но и решил все же провести псевдореферендумы в оккупированных районах, чем "фактически создал формальный повод для потенциального применения тактического ядерного оружия", сказал Рахманин.

"Без этого шантажа и без привлечения дополнительных сил у Путина других вариантов остановить ситуацию, выровнять ее не было. Потому что нехватка человеческих ресурсов, в первую очередь мотивированных и квалифицированных, – это превратилось в огромную проблему", – подчеркнул депутат.

Журналисты напомнили, что, по мнению многих экспертов, решение о мобилизации является дестабилизирующим для России, и спросили, означает ли ее объявление, что Путин уверен в возможности подавить любые протесты.

"Я так понимаю, он живет в собственном мире и уверен, что любые протесты способен подавить. Практика это сейчас и доказывает: россияне, к сожалению, если сравним даже с беспорядками в Иране, на активное сопротивление пока не готовы", – ответил Рахманин.