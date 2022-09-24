ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рахманин: Впервые с начала этой войны Украина крепко захватила стратегическую инициативу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рахманин считает, что нехватка мотивированных и квалифицированных человеческих ресурсов в армии РФ стала для оккупантов "огромной проблемой"
Рахманин считает, что нехватка мотивированных и квалифицированных человеческих ресурсов в армии РФ стала для оккупантов "огромной проблемой"
Фото: goloszmin.org

Президент РФ Владимир Путин объявил мобилизацию в РФ, пытаясь исправить ситуацию на фронте, возникшую в результате успешного контрнаступления ВСУ, считает нардеп от "Голоса", член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин. Об этом он сказал в опубликованном 24 сентября интервью НВ.

Рахманин предположил, что этим нововведением Путин решал возникшие у него две проблемы.

"Первая – впервые с начала этой войны Украина крепко захватила стратегическую инициативу. Этого не было до этого, Украина имела тактические успехи, оперативные успехи. Но стратегическая инициатива – это когда ты навязываешь политику, повестку дня, навязываешь свои правила врагу", – пояснил Рахманин.

По его словам, с начала контрнаступления сначала на юге, а затем в Харьковской области Украина перехватила инициативу и "до сих пор держит ее в руках". Россиянам иногда удается выровнять линию фронта, но не перехватить эту инициативу.

"И для того, чтобы фронт не обрушился полностью, чтобы эта наша стратегическая инициатива не превратилась в достаточно унизительное военное поражение России, им необходимо было очень быстро принимать какие-то меры, делать какие-то шаги", – отметил нардеп.

В качестве этих мер Путин не только объявил мобилизацию, но и решил все же провести псевдореферендумы в оккупированных районах, чем "фактически создал формальный повод для потенциального применения тактического ядерного оружия", сказал Рахманин.

"Без этого шантажа и без привлечения дополнительных сил у Путина других вариантов остановить ситуацию, выровнять ее не было. Потому что нехватка человеческих ресурсов, в первую очередь мотивированных и квалифицированных, – это превратилось в огромную проблему", – подчеркнул депутат.

Журналисты напомнили, что, по мнению многих экспертов, решение о мобилизации является дестабилизирующим для России, и спросили, означает ли ее объявление, что Путин уверен в возможности подавить любые протесты.

"Я так понимаю, он живет в собственном мире и уверен, что любые протесты способен подавить. Практика это сейчас и доказывает: россияне, к сожалению, если сравним даже с беспорядками в Иране, на активное сопротивление пока не готовы", – ответил Рахманин.

Контекст:

Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек. 

Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано.

Повестки уже начали вручать, в том числе – в оккупированном РФ Крыму. По информации правозащитников, там до 90% повесток получают крымские татары.

До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.

Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, как неоднократно сообщала украинская разведка.

Теги: Владимир Путин, протесты, референдум, Сергей Рахманин, мобилизация, шантаж, война России против Украины, деоккупация, контрнаступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном
"Близко к сердцу принимайте только детей". Невестка Ющенко показала прогулку с новорожденным сыном
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех
Ким о семье: Проблемы начались, потому что забываешь звонить. Это реально так. Супруга ждала до трех ночи, иногда и до четырех
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III
"Сочувствую ему", "Готовился к этой роли всю жизнь". Букингемский дворец показал, как работает 73-летний Чарльз III
"Я принимаю свое тело и отпускаю потребность выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации". Пэлтроу накануне 50-летия снялась в бикини
"Я принимаю свое тело и отпускаю потребность выглядеть безупречно, бросать вызов гравитации". Пэлтроу накануне 50-летия снялась в бикини
Зеленская презентовала в США благотворительную платформу в поддержку Украины. Мероприятие посетили известные политики и мировые знаменитости
Зеленская презентовала в США благотворительную платформу в поддержку Украины. Мероприятие посетили известные политики и мировые знаменитости
"Оккупанты бросали оружие и забирали бытовую технику. Пытались тащить с собой все, что могли". Педан побывал в освобожденном Изюме
"Оккупанты бросали оружие и забирали бытовую технику. Пытались тащить с собой все, что могли". Педан побывал в освобожденном Изюме
СМИ сообщили о романе Деппа с замужним адвокатом, которая присутствовала на заседаниях суда
СМИ сообщили о романе Деппа с замужним адвокатом, которая присутствовала на заседаниях суда
"Пришло время". Бывшая возлюбленная Илона Маска, 35-летняя певица Граймс заявила, что сделает на лице татуировку
"Пришло время". Бывшая возлюбленная Илона Маска, 35-летняя певица Граймс заявила, что сделает на лице татуировку
"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского
"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского
"Отлично выглядите, даже маской не скрыть", "Как 20 лет назад". Постройневший Данилко восхитил поклонников новым снимком
"Отлично выглядите, даже маской не скрыть", "Как 20 лет назад". Постройневший Данилко восхитил поклонников новым снимком
"Очень красивая женщина", "Загадочная". 35-летняя Каменских восхитила осенним снимком
"Очень красивая женщина", "Загадочная". 35-летняя Каменских восхитила осенним снимком
  "Вера в добро будет только ускорять победу". "Піккардійська терція" вместе с Sashka презентовала клип на песню Baby. Видео
  "Вера в добро будет только ускорять победу". "Піккардійська терція" вместе с Sashka презентовала клип на песню Baby. Видео
Ани Лорак после отмены концертов в Европе на русском языке обратилась к украинцам. Обращение она разместила на сайте с российским доменом
Ани Лорак после отмены концертов в Европе на русском языке обратилась к украинцам. Обращение она разместила на сайте с российским доменом
Гапчинская показала мужа, который защищает Украину на фронте
Гапчинская показала мужа, который защищает Украину на фронте
Dantes познакомил свою новую возлюбленную с матерью. Видео
Dantes познакомил свою новую возлюбленную с матерью. Видео
"Я посвящаю себя тебе, моя сладкая любовь". 47-летний шаман публично признался в любви своей невесте, 51-летней принцессе Норвегии
"Я посвящаю себя тебе, моя сладкая любовь". 47-летний шаман публично признался в любви своей невесте, 51-летней принцессе Норвегии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ани Лорак после отмены концертов в Европе на русском языке обратилась к украинцам. Обращение она разместила на сайте с российским доменом (354981)
2
"Я никогда не буду таким, как вы". Делон высказался о президентстве Зеленского (325807)
3
"Мое сердце сходит с ума". Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на его возвращение из плена (227847)
4
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко: То, как он сейчас выглядит, – я просто боюсь представить, что с ним делали (97757)
5
"Мы живем не как с зятем". Нина Матвиенко прокомментировала отношения с Мирзояном после отъезда дочери за границу (44356)
6
"Какая красивая". 45-летняя звезда студии "Квартал 95" Кравец снова отрастила волосы. Фото до и после (33207)
7
"Идеальная пара", "Вы кайфуете". Данилко показал новые фото с Белоконь (24185)
8
"Я посвящаю себя тебе, моя сладкая любовь". 47-летний шаман публично признался в любви своей невесте, 51-летней принцессе Норвегии (20958)
 
 
 
 