Рахманин: Впервые с начала этой войны Украина крепко захватила стратегическую инициативу

Рахманин предположил, что этим нововведением Путин решал возникшие у него две проблемы.
"Первая – впервые с начала этой войны Украина крепко захватила стратегическую инициативу. Этого не было до этого, Украина имела тактические успехи, оперативные успехи. Но стратегическая инициатива – это когда ты навязываешь политику, повестку дня, навязываешь свои правила врагу", – пояснил Рахманин.
По его словам, с начала контрнаступления сначала на юге, а затем в Харьковской области Украина перехватила инициативу и "до сих пор держит ее в руках". Россиянам иногда удается выровнять линию фронта, но не перехватить эту инициативу.
"И для того, чтобы фронт не обрушился полностью, чтобы эта наша стратегическая инициатива не превратилась в достаточно унизительное военное поражение России, им необходимо было очень быстро принимать какие-то меры, делать какие-то шаги", – отметил нардеп.
В качестве этих мер Путин не только объявил мобилизацию, но и решил все же провести псевдореферендумы в оккупированных районах, чем "фактически создал формальный повод для потенциального применения тактического ядерного оружия", сказал Рахманин.
"Без этого шантажа и без привлечения дополнительных сил у Путина других вариантов остановить ситуацию, выровнять ее не было. Потому что нехватка человеческих ресурсов, в первую очередь мотивированных и квалифицированных, – это превратилось в огромную проблему", – подчеркнул депутат.
Журналисты напомнили, что, по мнению многих экспертов, решение о мобилизации является дестабилизирующим для России, и спросили, означает ли ее объявление, что Путин уверен в возможности подавить любые протесты.
"Я так понимаю, он живет в собственном мире и уверен, что любые протесты способен подавить. Практика это сейчас и доказывает: россияне, к сожалению, если сравним даже с беспорядками в Иране, на активное сопротивление пока не готовы", – ответил Рахманин.
Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. 22 сентября появилась информация, что указ Путина содержит закрытый пункт, в котором указывается, что минобороны РФ может призвать до 1 млн человек.
Шойгу и Путин утверждали, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт. Однако в указе это не задокументировано.
Повестки уже начали вручать, в том числе – в оккупированном РФ Крыму. По информации правозащитников, там до 90% повесток получают крымские татары.
До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.
Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, как неоднократно сообщала украинская разведка.