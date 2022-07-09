РФ перебрасывает резервы со всей страны к границе с Украиной для будущих наступательных операций – британская разведка

"Россия перебрасывает резервные силы со всей страны и собирает их возле Украины для будущих наступательных операций", – говорится в сообщении.
По данным разведки, большая часть новых пехотных подразделений, вероятно, развертывается с бронемашинами МТ-ЛБ, снятыми с долговременного хранения.
"Хотя МТ-ЛБ ранее находились на вооружении обеих сторон в качестве вспомогательных, Россия долгое время считала их непригодными для большинства передовых задач по транспортировке пехоты. Первоначально он был разработан в 1950-х годах как тягач для перевозки артиллерии, имеет очень ограниченную броню и оснащен только пулеметом для защиты. Напротив, большинство российских штурмовых частей первого эшелона в феврале были оснащены боевыми машинами пехоты БМП-2 с броней толщиной до 33 мм, оснащенной мощной 30-мм автоматической пушкой и противотанковой ракетной установкой", – сообщили в разведке.
Как отметили в ведомстве, несмотря на заявление президента РФ Владимира Путина, что российские вооруженные силы "даже не начали" свои действия в Украине, многие из их подкреплений представляют собой специальные группы, развертываемые с использованием устаревшего или неподходящего оборудования.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 July 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 9, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/Jn4rNBOp5s
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
По состоянию на начало июня российские войска оккупировали около 20% территории Украины, говорил президент Владимир Зеленский. До полномасштабного вторжения было оккупировано около 7% территории.
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны. Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск – последний крупный город в регионе.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".
По данным Генштаба ВСУ на 9 июля, потери среди личного состава российских оккупантов достигли около 37,2 тыс. военных.