РФ перебрасывает резервы со всей страны к границе с Украиной для будущих наступательных операций – британская разведка

"Россия перебрасывает резервные силы со всей страны и собирает их возле Украины для будущих наступательных операций", – говорится в сообщении.

По данным разведки, большая часть новых пехотных подразделений, вероятно, развертывается с бронемашинами МТ-ЛБ, снятыми с долговременного хранения.

"Хотя МТ-ЛБ ранее находились на вооружении обеих сторон в качестве вспомогательных, Россия долгое время считала их непригодными для большинства передовых задач по транспортировке пехоты. Первоначально он был разработан в 1950-х годах как тягач для перевозки артиллерии, имеет очень ограниченную броню и оснащен только пулеметом для защиты. Напротив, большинство российских штурмовых частей первого эшелона в феврале были оснащены боевыми машинами пехоты БМП-2 с броней толщиной до 33 мм, оснащенной мощной 30-мм автоматической пушкой и противотанковой ракетной установкой", – сообщили в разведке.

Как отметили в ведомстве, несмотря на заявление президента РФ Владимира Путина, что российские вооруженные силы "даже не начали" свои действия в Украине, многие из их подкреплений представляют собой специальные группы, развертываемые с использованием устаревшего или неподходящего оборудования.

Война России против Украины. Главное (обновляется)