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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский журналист Сванидзе о войне с Украиной: Нам – в Вальгаллу!

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Сванидзе уверен, что желание повоевать у России есть
Сванидзе уверен, что желание повоевать у России есть
Скриншот: Эхо Москвы / YouTube

Российский журналист Николай Сванидзе 20 февраля в колонке для радиостанции "Эхо Москвы" прокомментировал возможную полномасштабную войну РФ и Украины. По его словам, в воздухе повис "тяжелый и кислый дух неуклюжей, но очень опасной провокации".

Он отметил, что грубость сценария не означает его неисполнимость: "Было бы желание. В данном случае – желание повоевать".

Сванидзе уверен, что такое желание у России есть.

"Говоря дипломатическим языком, насрать на последствия. Потому что вы – трусы, а мы – нет. И с нами Бог! И вам – к чертям собачьим, а нам – в Вальгаллу! Хотите в Вальгаллу? Сейчас? Прежде чем отвечать – обернитесь и посмотрите на своих детей и внуков", – сказал он.

Контекст:

15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".

21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.

Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.

Решение РФ осудили на Западе. США ввели санкции против "ЛДНР", российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2".

Также санкции ввели Канада и Япония. Евросоюз уже согласовал первый пакет ограничений. 

Решение о признании "ЛДНР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев

Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила, что Россия, признав "независимость" террористов, в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Николай Сванидзе, российская агрессия, война в Украине
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