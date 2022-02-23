Российский журналист Сванидзе о войне с Украиной: Нам – в Вальгаллу!

Он отметил, что грубость сценария не означает его неисполнимость: "Было бы желание. В данном случае – желание повоевать".

Сванидзе уверен, что такое желание у России есть.

"Говоря дипломатическим языком, насрать на последствия. Потому что вы – трусы, а мы – нет. И с нами Бог! И вам – к чертям собачьим, а нам – в Вальгаллу! Хотите в Вальгаллу? Сейчас? Прежде чем отвечать – обернитесь и посмотрите на своих детей и внуков", – сказал он.