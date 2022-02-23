Российский журналист Сванидзе о войне с Украиной: Нам – в Вальгаллу!

Он отметил, что грубость сценария не означает его неисполнимость: "Было бы желание. В данном случае – желание повоевать".
Сванидзе уверен, что такое желание у России есть.
"Говоря дипломатическим языком, насрать на последствия. Потому что вы – трусы, а мы – нет. И с нами Бог! И вам – к чертям собачьим, а нам – в Вальгаллу! Хотите в Вальгаллу? Сейчас? Прежде чем отвечать – обернитесь и посмотрите на своих детей и внуков", – сказал он.
15 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".
21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.
22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.
Решение РФ осудили на Западе. США ввели санкции против "ЛДНР", российских банков и суверенного долга, а также семей элит. Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2".
Также санкции ввели Канада и Япония. Евросоюз уже согласовал первый пакет ограничений.
Решение о признании "ЛДНР" Путин принял на фоне резкой эскалации на Донбассе, которая наблюдается с 17 февраля, а также стягивания российских войск к границе с Украиной. По данным президента Украины Владимира Зеленского, у украинской границы находится 150 тыс. российских военных, техника и тяжелое вооружение. Западные страны предупреждают, что Россия готовится к вторжению в Украину. Президент США Джо Байден заявил 18 февраля, что у него есть основания считать, что Путин уже принял решение о вторжении и что Россия нападет на Киев.
Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила, что Россия, признав "независимость" террористов, в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений.