Шмыгаль надеется, что Дания станет частью воздушной коалиции по передаче самолетов Украине

Об этом 22 марта в Facebook по итогам встречи с делегацией Совета внешней политики парламента Дании во главе с Микеэлем Острупом Йенсеном сообщил в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он поблагодарил Данию за формирование уже девятого пакета вооружения для Украины.
"Ценим присоединение датских партнеров к танковой коалиции. Рассчитываем, что Дания станет частью воздушной коалиции", – отметил Шмыгаль.
Глава Кабмина рассказал, что во время встречи с делегацией Совета внешней политики парламента Дании обсуждались также проекты восстановления.
"Дания взяла патронаж над Николаевом, и уже есть первый реализованный проект – восстановление водоснабжения в город. Кроме того, в рамках Фонда в поддержку Украины, который составляет 7 млрд датских крон (около €940 млн по курсу Центробанка Дании), предусмотрена поддержка бизнес-инициатив. Это позволит привлечь датские компании к восстановлению Украины", – подчеркнул Шмыгаль.
По состоянию на 15 марта Дания передала Украине оружия и техники почти на 5 млрд датских крон (около €671 млн), отмечается на сайте парламента страны.
19 января стало известно, что Дания передаст Украине все имеющиеся 19 САУ Caesar французского производства. Кроме того, в начале февраля Дания запустила проект по ремонту большого количества танков Leopard 1A5 совместно с Нидерландами и Германией. И.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил 11 марта, что первые Leopard 1 ВСУ получат уже в течение весны.
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа с начала полномасштабной войны, обсуждение вопроса в публичной плоскости активизировалось в последние месяцы. 20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Выступая перед британским парламентом 8 февраля, Зеленский выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты. Британский премьер-министр Риши Сунак попросил главу минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может передать Украине.
Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО.
На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".
Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.
16 марта президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшие дни его страна передаст Украине четыре самолета МиГ-29 в полностью рабочем состоянии. По его словам, у Польши есть более 10 самолетов МиГ, которые она получила в начале 90-х от армии ГДР. Остальные самолеты пока обслуживаются и готовятся к передаче.
17 марта правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.