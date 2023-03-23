Шмыгаль надеется, что Дания станет частью воздушной коалиции по передаче самолетов Украине

Об этом 22 марта в Facebook по итогам встречи с делегацией Совета внешней политики парламента Дании во главе с Микеэлем Острупом Йенсеном сообщил в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он поблагодарил Данию за формирование уже девятого пакета вооружения для Украины.

"Ценим присоединение датских партнеров к танковой коалиции. Рассчитываем, что Дания станет частью воздушной коалиции", – отметил Шмыгаль.

Глава Кабмина рассказал, что во время встречи с делегацией Совета внешней политики парламента Дании обсуждались также проекты восстановления.

"Дания взяла патронаж над Николаевом, и уже есть первый реализованный проект – восстановление водоснабжения в город. Кроме того, в рамках Фонда в поддержку Украины, который составляет 7 млрд датских крон (около €940 млн по курсу Центробанка Дании), предусмотрена поддержка бизнес-инициатив. Это позволит привлечь датские компании к восстановлению Украины", – подчеркнул Шмыгаль.

По состоянию на 15 марта Дания передала Украине оружия и техники почти на 5 млрд датских крон (около €671 млн), отмечается на сайте парламента страны.

19 января стало известно, что Дания передаст Украине все имеющиеся 19 САУ Caesar французского производства. Кроме того, в начале февраля Дания запустила проект по ремонту большого количества танков Leopard 1A5 совместно с Нидерландами и Германией. И.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил 11 марта, что первые Leopard 1 ВСУ получат уже в течение весны.