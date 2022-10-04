Совет Федерации России одобрил аннексию украинских территорий

Все четыре "документа" сенаторы одобрили единогласно. Также Совфед РФ отдельно принял федеральные конституционные законы о "принятии в состав РФ" четырех новых субъектов.

Теперь соответствующий "документ" должен подписать президент России Владимир Путин.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России: люди "голосовали" под присмотром вооруженных лиц, в том числе на улицах и в палатках на рынках.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран, в частности, Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия. Проведение фиктивных референдумов осудила Грузия. США ввели против России новые экономические санкции.

29 сентября Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.