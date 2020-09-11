"То, что не состоялось, это плохо". В Кремле прокомментировали срыв инспекции у Шумов

В Берлине 11 сентября должна пройти встреча на уровне политсоветников "Нормандской четверки", украинская делегация уже прибыла на нее. На ней могут обсудить срыв совместной инспекции возле Шумов на Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков выразил надежду, что встреча политсоветников "Нормандской четверки", запланированная на 11 сентября, даст ощутимый результат. Об этом пишет ТАСС.

Он также заявил, что Кремль сожалеет о срыве инспекции с участием ОБСЕ в Шумах Донецкой области, и выразил уверенность, что политсоветники обсудят причины, по которым она не состоялась.

11 сентября украинская делегация во главе с вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым прибыла в Берлин для участия в переговорах на уровне политических советников "Нормандской четверки".

Встреча в нормандском формате должна была состояться 28 августа. На ней планировалось обсудить, в частности, обмен удерживаемыми лицами, а также подготовку саммита глав государств "Нормандской четверки".

25 августа "Интерфакс" сообщил об отмене встречи со ссылкой на источник в российской делегации. Собеседник агентства утверждал, что переговоры отменены "из-за отсутствия согласования проектов итоговых документов и разногласий по ним со стороны Германии, Франции и Украины".

Офис президента Украины опроверг эту информацию, сообщив, что встреча перенесена в связи с командировкой представителя Франции. Глава ОП Андрей Ермак высказал мнение, что переговоры советников пройдут до 10 сентября.

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин потребовал, чтобы украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены "незаконно". По словам главаря "ДНР", российско-террористические войска собираются обстрелять эти позиции.