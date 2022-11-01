У Путина на руках кровь как украинцев, так и россиян – глава МИД Великобритании

Клеверли отметил, что утром 31 октября российские ракеты вновь атаковали Киев и другие города, лишая украинцев водоснабжения и электричества.
"Российские дроны-камикадзе и крылатые ракеты убивают мирных жителей Украины, стирают с лица земли их дома и даже разрушают детские площадки. За одну неделю была выведена из строя треть электростанций страны", – сказал он.
Министр подчеркнул, что ни один из этих объектов не является военной целью.
"Единственная цель Путина – посеять террор и лишить украинские семьи крова, света и тепла по мере приближения суровой зимы", – сказал он.
Также Клеверли отметил, что более 60% экспортируемого по "зерновому соглашению" продовольствия получали беднейшие страны, включая Эфиопию, Йемен и Афганистан.
"Путин мстит за свои военные неудачи гражданскому населению Украины, отключая электричество и водоснабжение, а также беднейшим людям в мире, угрожая их продовольственным запасам [...] Было бы бессовестно, если бы эти государства пострадали из-за неудач Путина на поле боя в Украине. Я призываю Россию прекратить препятствовать этой жизненно важной инициативе, помогающей накормить голодающих во всем мире, и согласиться на ее расширение", – заявил глава британской дипломатии.
Министр подчеркнул, что на руках Путина кровь украинцев и россиян.
"Есть матери, которые думали, что их сыновья идут на учения, а потом узнавали, что они погибли на поле боя. У Путина на руках кровь. Кровь украинцев, кровь россиян, и это зависит от него и почти ни от кого другого", – заявил глава МИД.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 31 октября российские войска в очередной раз при помощи ракет и дронов-камикадзе атаковали территорию Украины, в том числе столицу.
Всего, по данным Генштаба ВСУ, россияне запустили 55 ракет, 45 из них били сбиты. Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях.
Из-за попаданий по критической инфраструктуре в Украине введены экстренные отключения электроэнергии.
29 октября в акватории оккупированного Севастополя раздались взрывы, в результате которых, по неподтвержденным данным, были попадания по российским кораблям. После этого Россия объявила о приостановке участия в "зерновом соглашении" из-за якобы "террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора".
Зеленский потребовал жесткой международной реакции на это. Он также подчеркнул, что Россия начала блокировать действие черноморской "зерновой инициативы" и морского экспорта из Украины еще в сентябре. США осудили решение РФ, Евросоюз призвал Россию отменить его.
31 октября в ООН заявили, что "зерновое соглашение" остается в силе, так как Россия не сообщила о выходе из него.
Из украинских портов Одесса, Черноморск и Пивденный 31 октября вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции. В ООН на этот день анонсировали проход по "зерновому коридору" 16 судов.