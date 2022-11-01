У Путина на руках кровь как украинцев, так и россиян – глава МИД Великобритании

Клеверли: Путин мстит за свои военные неудачи гражданскому населению Украины и беднейшим людям в мире Фото: EPA

Клеверли отметил, что утром 31 октября российские ракеты вновь атаковали Киев и другие города, лишая украинцев водоснабжения и электричества.

"Российские дроны-камикадзе и крылатые ракеты убивают мирных жителей Украины, стирают с лица земли их дома и даже разрушают детские площадки. За одну неделю была выведена из строя треть электростанций страны", – сказал он.

Министр подчеркнул, что ни один из этих объектов не является военной целью.

"Единственная цель Путина – посеять террор и лишить украинские семьи крова, света и тепла по мере приближения суровой зимы", – сказал он.

Также Клеверли отметил, что более 60% экспортируемого по "зерновому соглашению" продовольствия получали беднейшие страны, включая Эфиопию, Йемен и Афганистан.

"Путин мстит за свои военные неудачи гражданскому населению Украины, отключая электричество и водоснабжение, а также беднейшим людям в мире, угрожая их продовольственным запасам [...] Было бы бессовестно, если бы эти государства пострадали из-за неудач Путина на поле боя в Украине. Я призываю Россию прекратить препятствовать этой жизненно важной инициативе, помогающей накормить голодающих во всем мире, и согласиться на ее расширение", – заявил глава британской дипломатии.

Министр подчеркнул, что на руках Путина кровь украинцев и россиян.

"Есть матери, которые думали, что их сыновья идут на учения, а потом узнавали, что они погибли на поле боя. У Путина на руках кровь. Кровь украинцев, кровь россиян, и это зависит от него и почти ни от кого другого", – заявил глава МИД.

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Утром 31 октября российские войска в очередной раз при помощи ракет и дронов-камикадзе атаковали территорию Украины, в том числе столицу.

Всего, по данным Генштаба ВСУ, россияне запустили 55 ракет, 45 из них били сбиты. Известно об ударах РФ по объектам инфраструктуры в Киевской, Запорожской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черновицкой и Днепропетровской областях.

Из-за попаданий по критической инфраструктуре в Украине введены экстренные отключения электроэнергии.