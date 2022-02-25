В Херсоне звучит тревожная сирена, жителям нужно проследовать в укрытие – ОГА

"Жители Херсона, внимание! В городе звучит тревожная сирена! Это значит, что вам следует оставить все дела и как можно быстрее добраться до бомбоубежища. Если нет такой возможности, оставайтесь дома, подальше от окон!" – говорится в сообщении.

Утром Херсонский горсовет просил жителей города оставаться дома, а при возможности – быть в укрытиях.