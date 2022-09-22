"Даже за мертвыми приходят". В России военкомы хотели забрать в армию умершего мужчину, который при жизни никогда не служил

В Бурятии пытаются мобилизовать в российскую армию даже тех мужчин, которых уже нет в живых Фото: Наталья Семенова / Facebook

"Сегодня из военкомата пришли за моим, умершим два года назад, братом. Хочу отметить, брат в армии не служил вообще никогда, потому что по состоянию здоровья не подходил. Они сначала не поверили, что он мертв, но потом извинились", – написала она.

Женщина после этого случая выражает сомнение в том, что мобилизация в РФ "частичная".

"Как теперь верить этим листовкам, что кто-то не подлежит мобилизации и что она "частичная"? Если за мертвыми приходят? С одной стороны смешно – у них все сведения устаревшие, а с другой – Бурятия как всегда впереди планеты всей. Готовы к поставкам" мяса", – подытожила Семенова.

В то же время живое мужское население Бурятии не хочет призываться в российскую армию. На границе Бурятии с Монголией с российской стороны выстроились автомобильные очереди с желающими срочно выехать из РФ. Большие пробки образовались также на границе России с Грузией.