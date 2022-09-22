"Даже за мертвыми приходят". В России военкомы хотели забрать в армию умершего мужчину, который при жизни никогда не служил

"Сегодня из военкомата пришли за моим, умершим два года назад, братом. Хочу отметить, брат в армии не служил вообще никогда, потому что по состоянию здоровья не подходил. Они сначала не поверили, что он мертв, но потом извинились", – написала она.
Женщина после этого случая выражает сомнение в том, что мобилизация в РФ "частичная".
"Как теперь верить этим листовкам, что кто-то не подлежит мобилизации и что она "частичная"? Если за мертвыми приходят? С одной стороны смешно – у них все сведения устаревшие, а с другой – Бурятия как всегда впереди планеты всей. Готовы к поставкам" мяса", – подытожила Семенова.
В то же время живое мужское население Бурятии не хочет призываться в российскую армию. На границе Бурятии с Монголией с российской стороны выстроились автомобильные очереди с желающими срочно выехать из РФ. Большие пробки образовались также на границе России с Грузией.
Утром 21 сентября Путин в видеообращении заявил, что подписал указ о проведении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он заявил о готовности применить ядерное оружие.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. Он утверждал, что мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.
20 сентября, когда обращение Путина только анонсировалось, в российском сегменте Google увеличилось количество запросов о том, как уехать из РФ или получить отсрочку от армии, а на следующий день, уже после объявления Путиным о мобилизации, обвалилась Мосбиржа, в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ.
После объявления Путиным мобилизации цены на авиабилеты из РФ выросли "до астрономических значений", а СМИ публикуют рекомендации, куда сбежать из РФ. В частности, МИД Финляндии сообщил, что в страну из России массово едут мужчины призывного возраста.
Также в России 21 сентября начались акции против частичной мобилизации, по предварительным данным были задержаны 150 человек, к концу дня по всей России задержали около 1300 участников протестов.
До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.
Также оккупанты устроили принудительную мобилизацию на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, как неоднократно сообщала украинская разведка.