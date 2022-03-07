В Закарпатской области задержаны гражданин РФ и его сожительница, которые выполняли задания ФСБ РФ – Офис генпрокурора

Подозреваемые задержаны в одном из населенных пунктов Мукачевского района.

"По данным следствия, подозреваемый как агент ФСБ РФ получил задачу сбора и передачи врагу информации об общественно-политических и экономических процессах в Украине. Позже, с началом активного наступления российских войск на наше государство, российский гражданин должен был подготовить ряд фейковых публикаций в СМИ для тиражирования призывов к "изгнанию националистических группировок ради спасения крупных городов", критики тех, кто, спасаясь от войны, эвакуирует свои семьи в другие регионы Украины или за границу. Для получения материального вознаграждения за выполнение задач противника сожительница агента ФСБ предоставляла свои банковские счета", – говорится в сообщении.

Мужчине и женщине сообщили о подозрении в пособничестве действиям, совершенным с целью захвата государственной власти (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса). Они арестованы без права выйти под залог.