Зеленский: Точно будет мир. Вопрос – с каким президентом России Украина будет договариваться о мире

"Украина воюет за свою свободу долгие-долгие годы, десятилетия, столетия, даже больше. На сегодня это война за независимость и свободу объединенной Украины, новой Украины, и поэтому, я считаю, победа, к которой мы идем, – это только начало мирной, объединенной Украины", – заявил Зеленский.
Сроки окончания этой войны, по его словам, зависят "от некоторых конкретных вещей".
"Прежде всего, от желания. Желания разных сторон. Желания, прежде всего, объединенного Запада относительно вооружения и финансовой прочности Украины. А также желания объединенного Запада не бояться воевать с Россией, воевать в этой гибридной войне – по-разному, не своими людьми. И также это зависит, я думаю, от желания РФ, потому что эта война в любом случае закончится", – сказал президент.
Он отметил, что сейчас идет "боевая часть войны", несущая с собой много крови и много потерь – военных и мирных жителей.
"После военной части в любом случае, я уверен, будет мирный процесс, стол переговоров, будет точно мир, вопрос в том, с кем – с каким президентом России – Украина будет договариваться о мире. И это зависит от желания уже действующего президента РФ", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украина и Россия ведут переговоры об окончании войны на уровне делегаций. Состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречаются в видеоформате.
По итогам встречи в Турции стало известно, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус (на невступлении Украины в НАТО настаивает Россия), если будет подписан предложенный Киевом договор, сообщил член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружение и обеспечивают закрытие воздушного пространства.
По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах с Россией следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он.
Зеленский сказал, что Украина выйдет из переговоров в случае уничтожения украинских военных, остававшихся в Мариуполе и проведения псевдореферендумов на захваченных оккупантами территориях.
Президент Украины также настаивает на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, но в Москве отвечают, что пока для этого не сложились условия.
17 мая в Офисе президента Украины заявили, что переговорный процесс приостановлен, так как на данный момент с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.
Зеленский 23 мая сказал, что его встреча с Путиным возможна только в том случае, если на столе будет вопрос о прекращении войны.