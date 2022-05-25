Зеленский: Точно будет мир. Вопрос – с каким президентом России Украина будет договариваться о мире

"Украина воюет за свою свободу долгие-долгие годы, десятилетия, столетия, даже больше. На сегодня это война за независимость и свободу объединенной Украины, новой Украины, и поэтому, я считаю, победа, к которой мы идем, – это только начало мирной, объединенной Украины", – заявил Зеленский.

Сроки окончания этой войны, по его словам, зависят "от некоторых конкретных вещей".

"Прежде всего, от желания. Желания разных сторон. Желания, прежде всего, объединенного Запада относительно вооружения и финансовой прочности Украины. А также желания объединенного Запада не бояться воевать с Россией, воевать в этой гибридной войне – по-разному, не своими людьми. И также это зависит, я думаю, от желания РФ, потому что эта война в любом случае закончится", – сказал президент.

Он отметил, что сейчас идет "боевая часть войны", несущая с собой много крови и много потерь – военных и мирных жителей.

"После военной части в любом случае, я уверен, будет мирный процесс, стол переговоров, будет точно мир, вопрос в том, с кем – с каким президентом России – Украина будет договариваться о мире. И это зависит от желания уже действующего президента РФ", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)