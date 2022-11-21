За неделю энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для 141 тысячи семей

Работы по восстановлению энергетической инфраструктуры, разрушенной обстрелами, прошли в 87 населенных пунктах трех областей. В компании отмечают, что большинство этих населенных пунктов, особенно в Днепропетровской области и на Донбассе, постоянно страдают из-за российских обстрелов, поэтому энергетикам приходится регулярно возвращать в них свет.

В частности, в Донецкой области, где боевые действия стабильно интенсивны, свет вернули почти 20 тысячам семей, в Днепропетровской – 67 тысячам. В Киевской области ДТЭК вернул электроснабжение 54 тысячам семей, которые оставались без света вечером 15 ноября из-за атаки России на объекты критической инфраструктуры.

Без света пока остаются 96 населенных пунктов в Донецкой области. Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" обязательно возобновят поставки света в дома всех жителей области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины, сообщают в компании.