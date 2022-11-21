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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За неделю энергетики ДТЭК Ахметова вернули свет для 141 тысячи семей

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Работы по восстановлению энергетической инфраструктуры, разрушенной обстрелами, прошли в 87 населенных пунктах трех областей
Работы по восстановлению энергетической инфраструктуры, разрушенной обстрелами, прошли в 87 населенных пунктах трех областей
Фото: dtek-dnem.com.ua

За прошедшую неделю, с 14-го по 20 ноября, энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет для 141 тысячи семей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов в Киевской, Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом говорится в сообщении компании.

Работы по восстановлению энергетической инфраструктуры, разрушенной обстрелами, прошли в 87 населенных пунктах трех областей. В компании отмечают, что большинство этих населенных пунктов, особенно в Днепропетровской области и на Донбассе, постоянно страдают из-за российских обстрелов, поэтому энергетикам приходится регулярно возвращать в них свет.

В частности, в Донецкой области, где боевые действия стабильно интенсивны, свет вернули почти 20 тысячам семей, в Днепропетровской – 67 тысячам. В Киевской области ДТЭК вернул электроснабжение 54 тысячам семей, которые оставались без света вечером 15 ноября из-за атаки России на объекты критической инфраструктуры.

Без света пока остаются 96 населенных пунктов в Донецкой области. Специалисты "ДТЭК Донецкие электросети" обязательно возобновят поставки света в дома всех жителей области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины, сообщают в компании.

Контекст:

С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.

По данным правительства на 18 ноября, c 24 февраля более 1 тыс. ракет и дронов атаковали украинские подстанции, в результате ударов из строя выведена почти половина украинской энергосистемы.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 ноября признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.

Теги: Донецкая область, энергетика, Киевская область, Днепропетровская область, ДТЭК, электроснабжение, обстрелы, инфраструктура, энергосистема, российские оккупанты, восстановление
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