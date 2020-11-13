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Азербайджан ввел комендантский час на занятых территориях Нагорного Карабаха

Комендантский час вводится с 21.00 до 6.00 на основании указа президента Азербайджана от 29 октября 2020 года. Первыми приступили к несению службы на территориях Нагорного Карабаха районные отделы полиции в городе Шуша и поселке Гадрут.

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Алиев подписал указ о введении комендантского часа 29 октября этого года
Алиев подписал указ о введении комендантского часа 29 октября этого года
Фото: EPA

Власти Азербайджана ввели комендантский час на территориях Нагорного Карабаха, которые перешли под контроль Баку в результате вооруженного конфликта. Об этом 13 ноября рассказали в азербайджанском министерстве внутренних дел.

"На основании указа президента Азербайджанской Республики от 29 октября 2020 года "Об организации временного специального управления на освобожденных территориях Азербайджанской Республики" [территориях Нагорного Карабаха] временными комендантами этих районов назначили начальников управлений полиции", – сообщили в ведомстве.

Комендантский час вводится с 21.00 до 6.00 следующего дня, сказано в другом сообщении МВД страны за 10 ноября.

Первыми приступили к несению службы районные отделы полиции в городе Шуша и поселке Гадрут, сообщило новостное агентство "Sputnik Азербайджан" 13 ноября.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку. После подписания договоренностей об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе представители армянской оппозиции потребовали отставки Пашиняна.

К утру 10 ноября минобороны РФ отправило в Нагорный Карабах 10 военно-транспортных самолетов Ил-76 с миротворцами. 11 ноября в аэропорту Эребуни приземлился самолет с командованием российских миротворческих сил.

Алиев говорил о размещении турецких миротворцев в регионе. По его словам, миротворческая миссия будет проводиться совместно Россией и Турцией.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что достигнутые договоренности об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе не предусматривают появления там турецких миротворцев. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что в Нагорном Карабахе не будет турецких миротворцев.

Теги: Азербайджан, Нагорный Карабах, комендантский час, Баку, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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