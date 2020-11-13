Азербайджан ввел комендантский час на занятых территориях Нагорного Карабаха

Комендантский час вводится с 21.00 до 6.00 на основании указа президента Азербайджана от 29 октября 2020 года. Первыми приступили к несению службы на территориях Нагорного Карабаха районные отделы полиции в городе Шуша и поселке Гадрут.

Алиев подписал указ о введении комендантского часа 29 октября этого года Фото: EPA

Власти Азербайджана ввели комендантский час на территориях Нагорного Карабаха, которые перешли под контроль Баку в результате вооруженного конфликта. Об этом 13 ноября рассказали в азербайджанском министерстве внутренних дел.

"На основании указа президента Азербайджанской Республики от 29 октября 2020 года "Об организации временного специального управления на освобожденных территориях Азербайджанской Республики" [территориях Нагорного Карабаха] временными комендантами этих районов назначили начальников управлений полиции", – сообщили в ведомстве.

Комендантский час вводится с 21.00 до 6.00 следующего дня, сказано в другом сообщении МВД страны за 10 ноября.

Первыми приступили к несению службы районные отделы полиции в городе Шуша и поселке Гадрут, сообщило новостное агентство "Sputnik Азербайджан" 13 ноября.