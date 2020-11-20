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Белорусские силовики заставили приседать и ползти на карачках олимпийского призера по десятиборью

Сотрудники белорусского ОМОН заставили серебряного призера Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрея Кравченко и остальных задержанных приседать по 150 раз. После этого им сказали ползти на карачках на этаж, где их оформляли, рассказал спортсмен в интервью белорусскому порталу TUT.BY.

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Белорусские силовики заставили приседать и ползти на карачках олимпийского призера по десятиборью / ГОРДОН

Фото: BSSF/Belarusian Sport Solidarity Foundation / Facebook

Серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко, вышедший на свободу после 10-дневного ареста в Белорусском городе Жодино, рассказал порталу TUT.BY, как с ним обращались силовики во время ареста. 

По словам спортсмена, силовики подбежали к нему и его другу, когда они вышли из ресторана быстрого питания McDonald's на улице Максима Танка и собирались уехать на машине.

"Там стоял омоновец, который довольно адекватно со мной говорил, но потом откуда-то подбежал другой омоновец и со всей силы ударил головой в лицо моего друга Пашу. Я стоял и смотрел в землю, чуть-чуть приподнял голову и тут же получил такой же удар в висок, после чего он крикнул мне: "Что ты тут делаешь, организм?" Все это сопровождалось постоянным матом. Я объяснил, что просто вышел из McDonald's", – рассказал Кравченко.

После этого олимпийского чемпиона и его друга перегрузили в автомобиль "Газель" и отвезли в районное отделение милиции.

"Там мы простояли 14−15 часов лицом к стене. Где-то в четыре часа ночи нас отправили в камеру, а еще через полчаса отправили в Жодино, предварительно стянув большие пальцы стяжкой", ­– пояснил спортсмен.

Кравченко и остальных задержанных заставили приседать по 150 раз, а после этого делать приседания с выпрыгиваниями.

"Уже не помню, сколько раз это повторялось, но к этому моменту многие уже просто валялись. Сами понимаете, мне, спортсмену, это было очень тяжело, а многие просто не подготовлены", – рассказал олимпийский призер.

Самым унизительным было то, как всех задержанных заставили ползти на карачках на этаж, где их оформляли, добавил он.

Кравченко сказал, что один из работников РУВД узнал его, потому что смотрел Олимпиаду,

"Уверял, что меня оправдают, но в итоге все равно дали 10 суток. Хотя в какой-то момент нас отдельно поставили. Наверное, решали, что с нами делать. Затем с меня сняли стяжки, мотивировав это тем, что я – уважаемый человек. Со мной еще хотели провести идеологическую беседу, но она так и не состоялась, чему я очень рад. Уже наслушался к тому моменту", – сообщил он.

Кравченко, многократного чемпиона Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Ивана Ганина и "Мисс Беларусь 2008" Ольгу Хижинкову задержали в один день – 8 ноября во время протестного Марша народовластия в Минске.

По всей Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Известно еще об одном погибшем, Романе Бондаренко, в результате стычки неизвестных в масках с местными жителями. Конфликт произошел из-за бело-красно-белых ленточек. В Следкоме Беларуси заявили, что погибший был пьян. В комментарии изданию TUT.BY врачи сказали, что в организме Бондаренко было ноль промилле алкоголя.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. После убийства Бондаренко Евросоюз пригрозил Беларуси новыми санкциями.

Теги: спорт, Беларусь, Александр Лукашенко, милиция, Олимпиада, спортсмены, силовики, Десятиборье, акции протеста, Андрей Кравченко, протесты в Беларуси
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