Белорусские силовики заставили приседать и ползти на карачках олимпийского призера по десятиборью

Сотрудники белорусского ОМОН заставили серебряного призера Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрея Кравченко и остальных задержанных приседать по 150 раз. После этого им сказали ползти на карачках на этаж, где их оформляли, рассказал спортсмен в интервью белорусскому порталу TUT.BY.

Серебряный призер Олимпийских игр 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко, вышедший на свободу после 10-дневного ареста в Белорусском городе Жодино, рассказал порталу TUT.BY, как с ним обращались силовики во время ареста.

По словам спортсмена, силовики подбежали к нему и его другу, когда они вышли из ресторана быстрого питания McDonald's на улице Максима Танка и собирались уехать на машине.

"Там стоял омоновец, который довольно адекватно со мной говорил, но потом откуда-то подбежал другой омоновец и со всей силы ударил головой в лицо моего друга Пашу. Я стоял и смотрел в землю, чуть-чуть приподнял голову и тут же получил такой же удар в висок, после чего он крикнул мне: "Что ты тут делаешь, организм?" Все это сопровождалось постоянным матом. Я объяснил, что просто вышел из McDonald's", – рассказал Кравченко.

После этого олимпийского чемпиона и его друга перегрузили в автомобиль "Газель" и отвезли в районное отделение милиции.

"Там мы простояли 14−15 часов лицом к стене. Где-то в четыре часа ночи нас отправили в камеру, а еще через полчаса отправили в Жодино, предварительно стянув большие пальцы стяжкой", ­– пояснил спортсмен.

Кравченко и остальных задержанных заставили приседать по 150 раз, а после этого делать приседания с выпрыгиваниями.

"Уже не помню, сколько раз это повторялось, но к этому моменту многие уже просто валялись. Сами понимаете, мне, спортсмену, это было очень тяжело, а многие просто не подготовлены", – рассказал олимпийский призер.

Самым унизительным было то, как всех задержанных заставили ползти на карачках на этаж, где их оформляли, добавил он.

Кравченко сказал, что один из работников РУВД узнал его, потому что смотрел Олимпиаду,

"Уверял, что меня оправдают, но в итоге все равно дали 10 суток. Хотя в какой-то момент нас отдельно поставили. Наверное, решали, что с нами делать. Затем с меня сняли стяжки, мотивировав это тем, что я – уважаемый человек. Со мной еще хотели провести идеологическую беседу, но она так и не состоялась, чему я очень рад. Уже наслушался к тому моменту", – сообщил он.

Кравченко, многократного чемпиона Беларуси по кикбоксингу и тайскому боксу Ивана Ганина и "Мисс Беларусь 2008" Ольгу Хижинкову задержали в один день – 8 ноября во время протестного Марша народовластия в Минске.

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