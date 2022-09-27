Часть сотрудников Российского футбольного союза отказалась возвращаться в РФ после выездного матча

Пять сотрудников админштаба российской футбольной команды не вернулись после матча Фото: depositphotos.com

По данным канала, речь об административном штабе команды – все игроки и тренеры прилетели обратно.

При этом сами члены штаба говорят, что улетели в отпуск. Как отмечает канал, после матчей сборных многие и раньше не сразу возвращались домой, а улетали отдыхать дальше, чтобы не терять время на дорогу. По их словам, в ближайшие недели все планируют вернуться к работе.

Российский футбольный союз (РФС) отказался комментировать информацию о невозвращении нескольких сотрудников в Россию после товарищеского матча с командой Кыргызстана, пишет "РИА Новости".