Часть сотрудников Российского футбольного союза отказалась возвращаться в РФ после выездного матча

По данным канала, речь об административном штабе команды – все игроки и тренеры прилетели обратно.
При этом сами члены штаба говорят, что улетели в отпуск. Как отмечает канал, после матчей сборных многие и раньше не сразу возвращались домой, а улетали отдыхать дальше, чтобы не терять время на дорогу. По их словам, в ближайшие недели все планируют вернуться к работе.
Российский футбольный союз (РФС) отказался комментировать информацию о невозвращении нескольких сотрудников в Россию после товарищеского матча с командой Кыргызстана, пишет "РИА Новости".
21 сентября президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек.
После объявления Путиным о мобилизации в несколько раз выросли цены на авиабилеты из РФ. На автомобильных КПП на границе России с рядом стран возникли пробки из-за большого количества желающих уехать. В частности, большие скопления машин наблюдались на границе с Финляндией, Монголией и Грузией.
23 сентября канал российского журналистского проекта ASTRA сообщал, что в направлении КПП в Уральске образовалась большая очередь транспорта из РФ. Отмечалось, что прохождение границы занимает не менее 12 часов.