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"Даже за убийство дают меньше". Суд в Минске приговорил к 11 годам тюрьмы россиянина, озвучивавшего оппозиционные видео

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Дудников будет обжаловать приговор
Дудников будет обжаловать приговор
Фото: spring96.org (архив)

Минский городской суд приговорил 21-летнего гражданина России Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна" 27 декабря.

Отмечается, что именно такой срок просил для него прокурор. 

Дудникову вменяют ч. 3 ст. 130 (разжигание вражды или розни) и ч. 3 ст. 361 (призывы нанести вред национальной безопасности) Уголовного кодекса Беларуси. Ему назначили почти максимально возможное наказание по этим статьям.

"Суд избрал самое строгое наказание, даже за убийство дают меньше. Мы считаем приговор несправедливым, Егор с ним не согласен и будет его обжаловать", – сказал "Русской службе BBC" адвокат Дудникова Антон Гашинский.

Известно, что Дудников озвучивал ролики для белорусской оппозиции и вел Telegram-канал "Отряды гражданской самообороны Беларуси", который власти признали террористическим.

Фото: spring96.org
Фото: spring96.org

"Суд по делу был закрытым и длился неделю, поэтому в чем конкретно обвинили Дудникова, известно только из материалов Следственного комитета и прокуратуры Беларуси, которые размещались в открытых источниках", – отметили в центре "Весна".

Согласно материалам дела, Дудников "с 19 января по 21 мая 2021 года с помощью компьютерной техники в одном из Telegram-чатов с целью нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве разместил не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера. Своими сообщениями обвиняемый разжигал социальную вражду и рознь по признаку профессиональной принадлежности. Формировал отрицательный образ представителей власти и неприязнь к ним", – говорилось в сообщении Генпрокуратуры Беларуси. 

Дудников жил в Минске и занимался озвучиванием мультфильмов и рекламных роликов. Его задержали 4 мая, и с тех пор он находился в СИЗО КГБ Беларуси. При задержании его сильно избили – сообщение Дудникова об этом, переданное через адвоката, публиковала "Новая газета"

"Они говорили, если я не буду идти на контакт, приедут к моей девушке и мало ей не покажется... 25 мая ко мне пришли в камеру и сказали с бумагами на выход. Завели в кабинет, где дали заранее подготовленные ответы на вопросы телевизионщиков с ОНТ. Дали время выучить ответы – и 28 мая приехали люди с телеканала ОНТ и произвели запись. Просили сказать так: "Я Дудников Егор, известный как Злойбэт. Вы лохи, балаболы, я разочарован в вас и я сотрудничаю со следствием", – говорилось в сообщении. 

Адвокат считает, что дело Дудникова станет "пробным камнем" перед рассмотрением более резонансного дела – россиянки Софьи Сапеги, девушки одного из авторов основного оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились, но преследование людей, участвовавших в протестах, независимых СМИ и правозащитных организаций продолжилось.

В начале июля КГБ страны объявил операцию по зачистке от "радикалов". Обыски прошли у десятка правозащитных организаций (среди них центр "Весна"), которые помогали пострадавшим от преследования властей за участие в митингах. Силовики массово проводили обыски и задерживали журналистов оппозиционных изданий, Минюст через суд заблокировал деятельность ряда СМИ и правозащитных организаций.

По состоянию на 27 декабря в Беларуси признаны политическими заключенными 954 человека. 

Теги: Россия, Беларусь, тюрьма, Минск, приговор, задержание, суд
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