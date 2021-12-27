"Даже за убийство дают меньше". Суд в Минске приговорил к 11 годам тюрьмы россиянина, озвучивавшего оппозиционные видео

Отмечается, что именно такой срок просил для него прокурор.

Дудникову вменяют ч. 3 ст. 130 (разжигание вражды или розни) и ч. 3 ст. 361 (призывы нанести вред национальной безопасности) Уголовного кодекса Беларуси. Ему назначили почти максимально возможное наказание по этим статьям.

"Суд избрал самое строгое наказание, даже за убийство дают меньше. Мы считаем приговор несправедливым, Егор с ним не согласен и будет его обжаловать", – сказал "Русской службе BBC" адвокат Дудникова Антон Гашинский.

Известно, что Дудников озвучивал ролики для белорусской оппозиции и вел Telegram-канал "Отряды гражданской самообороны Беларуси", который власти признали террористическим.

Фото: spring96.org

"Суд по делу был закрытым и длился неделю, поэтому в чем конкретно обвинили Дудникова, известно только из материалов Следственного комитета и прокуратуры Беларуси, которые размещались в открытых источниках", – отметили в центре "Весна".

Согласно материалам дела, Дудников "с 19 января по 21 мая 2021 года с помощью компьютерной техники в одном из Telegram-чатов с целью нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве разместил не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера. Своими сообщениями обвиняемый разжигал социальную вражду и рознь по признаку профессиональной принадлежности. Формировал отрицательный образ представителей власти и неприязнь к ним", – говорилось в сообщении Генпрокуратуры Беларуси.

Дудников жил в Минске и занимался озвучиванием мультфильмов и рекламных роликов. Его задержали 4 мая, и с тех пор он находился в СИЗО КГБ Беларуси. При задержании его сильно избили – сообщение Дудникова об этом, переданное через адвоката, публиковала "Новая газета".

"Они говорили, если я не буду идти на контакт, приедут к моей девушке и мало ей не покажется... 25 мая ко мне пришли в камеру и сказали с бумагами на выход. Завели в кабинет, где дали заранее подготовленные ответы на вопросы телевизионщиков с ОНТ. Дали время выучить ответы – и 28 мая приехали люди с телеканала ОНТ и произвели запись. Просили сказать так: "Я Дудников Егор, известный как Злойбэт. Вы лохи, балаболы, я разочарован в вас и я сотрудничаю со следствием", – говорилось в сообщении.

Адвокат считает, что дело Дудникова станет "пробным камнем" перед рассмотрением более резонансного дела – россиянки Софьи Сапеги, девушки одного из авторов основного оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.