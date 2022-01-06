Из Алматы не смогла вылететь группа украинцев – МИД Украины

"Вчера вечером группа украинских граждан не смогла вылететь рейсом Алматы – Киев из-за приостановки работы аэропорта. Дипломаты помогли украинцам с поиском мест для ночлега. Сейчас посольство выясняет с администрацией аэропорта и авиакомпанией возможность осуществления указанного рейса, поддерживает связь с пассажирами", – сказал он.

Украинский дипломат отметил, что в столице Казахстана Нур-Султане аэропорт работает в штатном режиме и сегодня планируется авиарейс в Украину.

"Ожидаем от казахстанских властей неукоснительного обеспечения безопасности граждан Украины, предоставления им полного содействия, в том числе и тем украинцам, которые предпочитают покинуть территорию Казахстана", – заявил Николенко.

Посольство Украины в Нур-Султане перешло на круглосуточный режим работы.

"Хочу всех успокоить: украинское государство своих граждан не оставит на произвол судьбы. Дальнейшие шаги МИД и других ведомств для защиты интересов украинцев в Казахстане будут корректироваться в зависимости от развития ситуации", – объяснил спикер МИД Украины.