Кремль готовится к новым конфликтам с Западом – СМИ

Российские власти рассматривает отношения с западными странами как новую холодную войну, и готовятся к обострению конфликтов, пишет Bloomberg.

Россия планирует усилить конфликт с Западом по мере роста конфронтации из-за отравления лидера российской оппозиции Алексея Навального, политического кризиса в Беларуси и новых обвинений во вмешательстве в выборы президента США. Об этом говорится в материале агентства Вloomberg 21 октября.

Отвергая обвинения США и Европы в том, что они виноваты в испорченных отношениях с Западом после многих лет преследований противников, давления на соседей и взлома компьютеров иностранных правительств, Кремль заявляет, что отказывается от любых притворных попыток успокоить ситуацию, пишет агентство.

Вloomberg напомнил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил прекращение отношений Москвы с Евросоюзом. Такое заявление главы МИД является бравадой, но говорит о том, что в Кремле набирают силу идеи, предвещающие больше столкновений России с Западом, считает агентство.

Высокопоставленные российские чиновники рассматривают отношения с Западом как новую холодную войну.

Продолжающаяся конфронтация оттолкнула почти всех самых видных защитников России на Западе, отмечает агентство. Так, действиями Кремля в отношении Навального "глубоко разочарована" канцлер Германии Ангела Меркель.

В США опасаются, что отказ Кремля уступать позиции будет провоцировать Белый дом на замораживание отношений с РФ, независимо от того, кто будет президентом Соединенных Штатов.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.