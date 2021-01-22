Литва предлагает ввести санкции против белорусских судей и силовиков

Литва изучает возможность введения санкций против исполнителей злоупотреблений в отношении участников мирных протестов в Беларуси. В черный список Евросоюза могут попасть судьи и силовики. Об этом рассказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

С августа 2020 года в Беларуси задержали более 25 тыс. человек Фото: EPA

В Литве предлагают расширить санкционные списки по Беларуси, включив в них исполнителей злоупотреблений – сотрудников спецотрядов милиции и судей. Об этом в эксклюзивном интервью "Радіо Свобода" рассказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Надо обратить внимание на тех, кто нарушает права других людей. Я имею в виду эту военизированную полицию, ОМОН. Также надо обратить внимание на судей, которые сажают людей под арест во всех этих псевдосудах. Думаю, эту группа людей можно добавить в черный список ЕС", – считает министр.

По его словам, включение силовиков и судей в эти списки могло бы стать сильным сигналом.

"Не только ведущие политики, которые принимают важнейшие решения, попадают под санкции в Европе, но и те, кто реально причиняет людям боль на улицах, кто бьет их, нарушает их права, лишает свободы", – сказал Ландсбергис.

Он отметил, что в Литве сейчас изучают свидетельства о таких группах людей.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.