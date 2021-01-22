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Литва предлагает ввести санкции против белорусских судей и силовиков

Литва изучает возможность введения санкций против исполнителей злоупотреблений в отношении участников мирных протестов в Беларуси. В черный список Евросоюза могут попасть судьи и силовики. Об этом рассказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

С августа 2020 года в Беларуси задержали более 25 тыс. человек
С августа 2020 года в Беларуси задержали более 25 тыс. человек
Фото: EPA

В Литве предлагают расширить санкционные списки по Беларуси, включив в них исполнителей злоупотреблений – сотрудников спецотрядов милиции и судей. Об этом в эксклюзивном интервью "Радіо Свобода" рассказал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

"Надо обратить внимание на тех, кто нарушает права других людей. Я имею в виду эту военизированную полицию, ОМОН. Также надо обратить внимание на судей, которые сажают людей под арест во всех этих псевдосудах. Думаю, эту группа людей можно добавить в черный список ЕС", – считает министр.

По его словам, включение силовиков и судей в эти списки могло бы стать сильным сигналом.

"Не только ведущие политики, которые принимают важнейшие решения, попадают под санкции в Европе, но и те, кто реально причиняет людям боль на улицах, кто бьет их, нарушает их права, лишает свободы", – сказал Ландсбергис.

Он отметил, что в Литве сейчас изучают свидетельства о таких группах людей.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в этом году), а уже после этого провести новые выборы.

Теги: Беларусь, оппозиция, Литва, санкции, ОМОН, Габриэлюс Ландсбергис, черный список, Евросоюз, силовики, акции протеста
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