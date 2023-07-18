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Путин предложил наемникам ЧВК "Вагнер" нового главаря вместо Пригожина и говорит, что они "согласно кивали" – СМИ

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Трошев, по данным СМИ, участвовал в сирийской кампании ЧВК "Вагнер" и давно является одним из командиров этого незаконного вооруженного формирования
Трошев, по данным СМИ, участвовал в сирийской кампании ЧВК "Вагнер" и давно является одним из командиров этого незаконного вооруженного формирования
Скриншот: smotrim.ru

Президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин заявил, что на встрече в Кремле предложил наемникам признанной международной преступной организацией ЧВК "Вагнер" остаться под руководством их непосредственного командира с позывным Седой. По данным телеканала CNN, под позывным Седой известен один из ключевых командиров ЧВК "Вагнер" Андрей Трошев,

По словам Путина, большинство вагнеровцев, присутствовавших на встрече, кивали головами на его предложения о "возможном трудоустройстве", в том числе под командованием Трошева. Но создатель ЧВК Евгений Пригожин ответил ему за всех, что "ребята не согласны с таким решением".

Как пишет CNN, согласно западным санкционным документам, которые публиковали Франция и ЕС, Трошев – российский полковник в отставке, один из основателей и исполнительный директор ЧВК "Вагнер", родившийся в апреле 1953 года в Ленинграде. Под санкциями Евросоюза он находится, по информации телеканала, с 2021 года.

Согласно данным в санкционной базе на сайте НАПК, Украина также ввела санкции против Трошева 26 февраля 2023 года. О санкциях ЕС в его отношении на сайте НАПК не упоминается.

По данным ЕС, которые цитирует СNN, Трошев непосредственно участвовал в боевых действиях в Сирии в составе ЧВК "Вагнер" и "вносил решающий вклад в военные действия [режима сирийского президента] Башара Асада".

В санкционных документах Великобритании (июнь 2022 года), сообщает телеканал, подтверждается, что Трошев был исполнительным директором ЧВК "Вагнер", поддерживал сирийский режим и репрессировал мирное население в Сирии.

Трошев, утверждает CNN, связан с основателем ЧВК "Вагнер" Дмитрием Уткиным и командирами наемников Александром Кузнецовым и Андреем Богатовым.

Российское издание "Фонтанка" в 2017 году публиковала расследование и фото с приема в Кремле в декабре 2016 года, на котором, как утверждалось, вместе с Путиным были изображены ключевые командиры ЧВК "Вагнер" – Богатов, Трошев, Кузнецов и Уткин (на фотографии – слева направо).

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Фото: fontanka.ru

Трошев, по информации "Фонтанки", является бывшим сотрудником специального отряда быстрого реагирования Северо-Западного федерального округа МВД России и ветераном войн в Чечне и Афганистане.

Кроме того, как пишет издание, Трошев – Герой России за взятие Пальмиры (Сирия) в 2016 году. Российский проект "Герои страны" утверждает, что звание Трошеву было присвоено закрытым указом президента РФ от 17 марта 2016 года "за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания".

"Фонтанка" упоминает также об инциденте, в который Трошев попал в июне 2017 года, очутившись больнице в состоянии алкогольного отравления, имея при себе списки вооружения ЧВК "Вагнер", карты Сирии, несколько миллионов рублей и несколько тысяч долларов.

По информации российского телеканала RTVI, именно через Трошева происходило взаимодействие ЧВК с министерством обороны РФ. RTVI указывает годом рождения Трошева не 1953-й, как CNN, а 1962-й.

Контекст:

23–24 июня в РФ Пригожин устроил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".

Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь"

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день президент страны-агрессора России Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии. В тот же день Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси. 6 июля белорусский политик уточнил, что Пригожина и "Вагнера" в Беларуси нет. В СМИ появилась информация, что Пригожин после мятежа был в России. 

10 июля западные СМИ сообщили, что Пригожин встречался в Москве с Путиным уже после устроенного мятежа. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который 29 июня (в день встречи главы Кремля с основателем ЧВК "Вагнер", которую сам Песков и озвучил) заявлял, что якобы ничего не знает о местонахождении Пригожина.

Сам Путин также подтвердил встречу, на которой, по его словам, присутствовали 35 человек. Глава Кремля рассказал, что во время беседы с Пригожиным и вагнеровцами "дал оценку" мятежу и предложил наемникам варианты дальнейшего трудоустройства. Также он заявил, что ЧВК "Вагнер" "юридически не существует", поскольку частные военные компании в РФ запрещены.

Для наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси, как сообщили СМИ, строят лагерь, на территории республики, по данным ГПСУ, находится уже несколько сотен наемников. По информации главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, в Беларуси для них создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В свою очередь, в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих.

Теги: Владимир Путин, Кремль, наемники, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, мятеж Пригожина
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