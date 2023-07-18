Путин предложил наемникам ЧВК "Вагнер" нового главаря вместо Пригожина и говорит, что они "согласно кивали" – СМИ

Трошев, по данным СМИ, участвовал в сирийской кампании ЧВК "Вагнер" и давно является одним из командиров этого незаконного вооруженного формирования Скриншот: smotrim.ru

По словам Путина, большинство вагнеровцев, присутствовавших на встрече, кивали головами на его предложения о "возможном трудоустройстве", в том числе под командованием Трошева. Но создатель ЧВК Евгений Пригожин ответил ему за всех, что "ребята не согласны с таким решением".

Как пишет CNN, согласно западным санкционным документам, которые публиковали Франция и ЕС, Трошев – российский полковник в отставке, один из основателей и исполнительный директор ЧВК "Вагнер", родившийся в апреле 1953 года в Ленинграде. Под санкциями Евросоюза он находится, по информации телеканала, с 2021 года.

Согласно данным в санкционной базе на сайте НАПК, Украина также ввела санкции против Трошева 26 февраля 2023 года. О санкциях ЕС в его отношении на сайте НАПК не упоминается.

По данным ЕС, которые цитирует СNN, Трошев непосредственно участвовал в боевых действиях в Сирии в составе ЧВК "Вагнер" и "вносил решающий вклад в военные действия [режима сирийского президента] Башара Асада".

В санкционных документах Великобритании (июнь 2022 года), сообщает телеканал, подтверждается, что Трошев был исполнительным директором ЧВК "Вагнер", поддерживал сирийский режим и репрессировал мирное население в Сирии.

Трошев, утверждает CNN, связан с основателем ЧВК "Вагнер" Дмитрием Уткиным и командирами наемников Александром Кузнецовым и Андреем Богатовым.

Российское издание "Фонтанка" в 2017 году публиковала расследование и фото с приема в Кремле в декабре 2016 года, на котором, как утверждалось, вместе с Путиным были изображены ключевые командиры ЧВК "Вагнер" – Богатов, Трошев, Кузнецов и Уткин (на фотографии – слева направо).

Фото: fontanka.ru

Трошев, по информации "Фонтанки", является бывшим сотрудником специального отряда быстрого реагирования Северо-Западного федерального округа МВД России и ветераном войн в Чечне и Афганистане.

Кроме того, как пишет издание, Трошев – Герой России за взятие Пальмиры (Сирия) в 2016 году. Российский проект "Герои страны" утверждает, что звание Трошеву было присвоено закрытым указом президента РФ от 17 марта 2016 года "за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания".

"Фонтанка" упоминает также об инциденте, в который Трошев попал в июне 2017 года, очутившись больнице в состоянии алкогольного отравления, имея при себе списки вооружения ЧВК "Вагнер", карты Сирии, несколько миллионов рублей и несколько тысяч долларов.

По информации российского телеканала RTVI, именно через Трошева происходило взаимодействие ЧВК с министерством обороны РФ. RTVI указывает годом рождения Трошева не 1953-й, как CNN, а 1962-й.