Путин предложил наемникам ЧВК "Вагнер" нового главаря вместо Пригожина и говорит, что они "согласно кивали" – СМИ

По словам Путина, большинство вагнеровцев, присутствовавших на встрече, кивали головами на его предложения о "возможном трудоустройстве", в том числе под командованием Трошева. Но создатель ЧВК Евгений Пригожин ответил ему за всех, что "ребята не согласны с таким решением".
Как пишет CNN, согласно западным санкционным документам, которые публиковали Франция и ЕС, Трошев – российский полковник в отставке, один из основателей и исполнительный директор ЧВК "Вагнер", родившийся в апреле 1953 года в Ленинграде. Под санкциями Евросоюза он находится, по информации телеканала, с 2021 года.
Согласно данным в санкционной базе на сайте НАПК, Украина также ввела санкции против Трошева 26 февраля 2023 года. О санкциях ЕС в его отношении на сайте НАПК не упоминается.
По данным ЕС, которые цитирует СNN, Трошев непосредственно участвовал в боевых действиях в Сирии в составе ЧВК "Вагнер" и "вносил решающий вклад в военные действия [режима сирийского президента] Башара Асада".
В санкционных документах Великобритании (июнь 2022 года), сообщает телеканал, подтверждается, что Трошев был исполнительным директором ЧВК "Вагнер", поддерживал сирийский режим и репрессировал мирное население в Сирии.
Трошев, утверждает CNN, связан с основателем ЧВК "Вагнер" Дмитрием Уткиным и командирами наемников Александром Кузнецовым и Андреем Богатовым.
Российское издание "Фонтанка" в 2017 году публиковала расследование и фото с приема в Кремле в декабре 2016 года, на котором, как утверждалось, вместе с Путиным были изображены ключевые командиры ЧВК "Вагнер" – Богатов, Трошев, Кузнецов и Уткин (на фотографии – слева направо).
Трошев, по информации "Фонтанки", является бывшим сотрудником специального отряда быстрого реагирования Северо-Западного федерального округа МВД России и ветераном войн в Чечне и Афганистане.
Кроме того, как пишет издание, Трошев – Герой России за взятие Пальмиры (Сирия) в 2016 году. Российский проект "Герои страны" утверждает, что звание Трошеву было присвоено закрытым указом президента РФ от 17 марта 2016 года "за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания".
"Фонтанка" упоминает также об инциденте, в который Трошев попал в июне 2017 года, очутившись больнице в состоянии алкогольного отравления, имея при себе списки вооружения ЧВК "Вагнер", карты Сирии, несколько миллионов рублей и несколько тысяч долларов.
По информации российского телеканала RTVI, именно через Трошева происходило взаимодействие ЧВК с министерством обороны РФ. RTVI указывает годом рождения Трошева не 1953-й, как CNN, а 1962-й.
23–24 июня в РФ Пригожин устроил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".
Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении". Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил, что это он вел переговоры с Пригожиным и убедил его остановить движение вагнеровцев. В Кремле сообщили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь".
26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день президент страны-агрессора России Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, а минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии. В тот же день Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси. 6 июля белорусский политик уточнил, что Пригожина и "Вагнера" в Беларуси нет. В СМИ появилась информация, что Пригожин после мятежа был в России.
10 июля западные СМИ сообщили, что Пригожин встречался в Москве с Путиным уже после устроенного мятежа. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, который 29 июня (в день встречи главы Кремля с основателем ЧВК "Вагнер", которую сам Песков и озвучил) заявлял, что якобы ничего не знает о местонахождении Пригожина.
Сам Путин также подтвердил встречу, на которой, по его словам, присутствовали 35 человек. Глава Кремля рассказал, что во время беседы с Пригожиным и вагнеровцами "дал оценку" мятежу и предложил наемникам варианты дальнейшего трудоустройства. Также он заявил, что ЧВК "Вагнер" "юридически не существует", поскольку частные военные компании в РФ запрещены.
Для наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси, как сообщили СМИ, строят лагерь, на территории республики, по данным ГПСУ, находится уже несколько сотен наемников. По информации главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, в Беларуси для них создадут "хаб, предназначенный для логистических целей", а также рекрутинговый центр. В дальнейшем, считает он, наемники сконцентрируются на операциях за границей, в первую очередь в Африке. В свою очередь, в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут тренировать местных военнослужащих.