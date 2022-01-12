"Самый современный полевой госпиталь в мире и немного оружия". Посол Эстонии рассказал о помощи Украине

"Мы из Эстонии можем также привезти вам немного оружия, но, например, вместе с Германией довольно скоро мы привезем в Украину самый современный полевой госпиталь в мире", – сказал дипломат.

Кууск отметил, что госпитали производятся в Эстонии, а их производство финансируется ФРГ. Их можно распаковать или упаковать за час, подчеркнул посол.

Также Кууск заявил, что эстонцы научат украинских военных медиков использовать полевой госпиталь.

21 декабря 2021 года министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявлял, что Литва, Латвия и Эстония при необходимости готовы оказать Киеву "очень быструю военную и невоенную поддержку" в случае эскалации РФ ситуации по отношению к Украине.

В конце декабря стало известно, что минобороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Однако перед принятием окончательного решения необходимо получить разрешение от страны происхождения ракет – США, а также от бывших владельцев гаубиц – Финляндии и Германии. Эстония уже начала этот процесс, сообщила телерадиокомпания ERR.

"Невоенную и военную поддержку" продолжит оказывать Украине Латвия, говорил 5 января министр обороны страны Артис Пабрикс. По его словам, в случае необходимости Латвия поставит и оружие.

Военную помощь Украине предоставляют также другие западные страны. Например, США с 2014 года по декабрь 2020-го предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд, а финансовая поддержка Германии за первые пять лет с начала войны составила более €1,4 млрд.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 27 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2022-й финансовый год. Он включает финансирование в размере $300 млн в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку Вооруженных сил Украины.