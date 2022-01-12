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"Самый современный полевой госпиталь в мире и немного оружия". Посол Эстонии рассказал о помощи Украине

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Эстонцы научат украинских военных медиков использовать полевой госпиталь, сказал Кууск
Эстонцы научат украинских военных медиков использовать полевой госпиталь, сказал Кууск
Фото: Embassy of Ukraine in the Republic of Estonia / Facebook

Эстония готова предоставить Украине самый современный полевой госпиталь для нужд Вооруженных сил Украины на Донбассе. Об этом 12 января в эфире телеканала "Украина 24" сообщил посол Эстонии Каимо Кууск.

"Мы из Эстонии можем также привезти вам немного оружия, но, например, вместе с Германией довольно скоро мы привезем в Украину самый современный полевой госпиталь в мире", – сказал дипломат.

Кууск отметил, что госпитали производятся в Эстонии, а их производство финансируется ФРГ. Их можно распаковать или упаковать за час, подчеркнул посол.

Также Кууск заявил, что эстонцы научат украинских военных медиков использовать полевой госпиталь.

21 декабря 2021 года министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявлял, что Литва, Латвия и Эстония при необходимости готовы оказать Киеву "очень быструю военную и невоенную поддержку" в случае эскалации РФ ситуации по отношению к Украине.

В конце декабря стало известно, что минобороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы. Однако перед принятием окончательного решения необходимо получить разрешение от страны происхождения ракет – США, а также от бывших владельцев гаубиц – Финляндии и Германии. Эстония уже начала этот процесс, сообщила телерадиокомпания ERR.

"Невоенную и военную поддержку" продолжит оказывать Украине Латвия, говорил 5 января министр обороны страны Артис Пабрикс. По его словам, в случае необходимости Латвия поставит и оружие.

Военную помощь Украине предоставляют также другие западные страны. Например, США с 2014 года по декабрь 2020-го предоставили Украине помощь более чем на $4,1 млрд, а финансовая поддержка Германии за первые пять лет с начала войны составила более €1,4 млрд.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден 27 декабря подписал оборонный бюджет страны на 2022-й финансовый год. Он включает финансирование в размере $300 млн в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку Вооруженных сил Украины.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В ноябре начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы "будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу". "Мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо", – сказал Путин.

Теги: Германия, Украина, оружие, Эстония, Донбасс, ФРГ, агрессия, помощь, вторжение, медики, финансирование, посол, Каймо Кууск
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