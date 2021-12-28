ГОРДОН
 
 
МИР

Санду заявила, что Молдова не планирует вступать в НАТО

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Санду: Мы выступаем за мир
Санду: Мы выступаем за мир
Фото: ЕРА

Молдова не планирует вступать в НАТО. Об этом 27 декабря в эфире передачи In Profunzime на молдавском Pro TV заявила президент страны Майя Санду.

"Согласно конституции страны, мы – нейтральное государство. Такой инициативы [вступления в НАТО] сейчас нет. Мы ни для кого не представляем военную угрозу. Мы выступаем за мир", – сказала Санду.

В то же время она подчеркнула, что Молдова хочет вступить в Евросоюз.

"Как я говорила и раньше, мы уважаем выбор других стран и ждем, что и другие страны будут уважать наш выбор. И то, что мы углубляем и в дальнейшем будем укреплять отношения с ЕС, не означает, что мы не сможем вести конструктивный и прагматичный диалог с Россией. И среди стран ЕС есть государства, которые поддерживают хорошие отношения с РФ", – отметила Санду.

23 декабря президент РФ Владимир Путин сказал, что в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток, но "надули" и "нагло обманули" Кремль. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил, что НАТО никогда не давал обещаний не расширяться.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал "вопросом жизни и смерти" для России распространение НАТО на страны бывшего СССР – Молдову, Украину и Грузию.

Контекст:

Путин 7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом на фоне сообщений американских СМИ о стягивании войск РФ к украинским границам заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО. В Госдепе подчеркивали, что НАТО является оборонительным альянсом.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией, США и НАТО, которые были переданы 15 декабря помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Также США должны пообещать, что не будут создавать на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся теперь членами НАТО, военные базы, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

Кроме того, проект договора между РФ и НАТО уточняет, что РФ и все участники НАТО по состоянию на 27 мая 1997 года (то есть не учитываются Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония) не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года, кроме исключительных случаев.

В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.

Путин сообщил 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ. США не примут часть требований России по безопасности, в частности – по НАТО, заявили в Белом доме 23 декабря.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, контакты Вашингтона с Москвой по безопасности могут начаться в январе 2022 года.

Теги: НАТО, Молдова, Евросоюз, Майя Санду
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "У нее до сих пор шрам". Салтыкова рассказала, как дочь порезалась о стекло, чтобы остановить ссорившихся родителей
  "У нее до сих пор шрам". Салтыкова рассказала, как дочь порезалась о стекло, чтобы остановить ссорившихся родителей
42-летний актер "Дизель Шоу" Бережок в третий раз станем отцом
42-летний актер "Дизель Шоу" Бережок в третий раз станем отцом
  "Это было темное место. Он меня вылизывал по пояс". Полякова рассказала, во сколько лет лишилась девственности
  "Это было темное место. Он меня вылизывал по пояс". Полякова рассказала, во сколько лет лишилась девственности
Никитюк в комбинации с глубоким декольте показала, как выглядит в постели утром с фильтрами и без
Никитюк в комбинации с глубоким декольте показала, как выглядит в постели утром с фильтрами и без
  "Она начала тянуть руку: "Хочу в проект", но ее послали". Melovin заявил, что Гвоздевой отказали в участии в новом шоу из-за их скандала
  "Она начала тянуть руку: "Хочу в проект", – но ее послали". Melovin заявил, что Гвоздевой отказали в участии в новом шоу из-за их скандала
Жена Виктора Павлика показала его отца Франека
Жена Виктора Павлика показала его отца Франека
Дэвид Бекхэм рассмешил сеть своей позой на семейном рождественском снимке
Дэвид Бекхэм рассмешил сеть своей позой на семейном рождественском снимке
"Животик или мне кажется?", "Милый ангел". В сети обсуждают новую фотосессию Шоптенко в платье свободного кроя
"Животик или мне кажется?", "Милый ангел". В сети обсуждают новую фотосессию Шоптенко в платье свободного кроя
"М-м-м, секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук прогнулась в танце и засветила роскошную грудь в декольте
"М-м-м, секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук прогнулась в танце и засветила роскошную грудь в декольте
Дочь Синди Кроуфорд засветила пятую точку на отдыхе в Мексике
Дочь Синди Кроуфорд засветила пятую точку на отдыхе в Мексике
"Неузнаваемая", "Офигенно". 43-летняя Ани Лорак расставила ноги перед объективом в очень коротком платье
"Неузнаваемая", "Офигенно". 43-летняя Ани Лорак расставила ноги перед объективом в очень коротком платье
  "Вместо ибупрофена лучше запустить в себя "ибупрочлен". "Взрослые девочки" Полякова и Ефросинина обсудили секс во время месячных
  "Вместо ибупрофена лучше запустить в себя "ибупрочлен". "Взрослые девочки" Полякова и Ефросинина обсудили секс во время месячных
В сеть попали фото страстного поцелуя основателя Amazon Безоса с его подругой на яхте
В сеть попали фото страстного поцелуя основателя Amazon Безоса с его подругой на яхте
"Это потрясающе!" Голая plus size модель Эшли Грэм показала тело на последних сроках беременности
"Это потрясающе!" Голая plus size модель Эшли Грэм показала тело на последних сроках беременности
Воссоединение Лопес и Аффлека, свобода Спирс, раздвинутые ноги Мадонны. Самые обсуждаемые события зарубежного шоу-бизнеса в 2021 году
Воссоединение Лопес и Аффлека, свобода Спирс, раздвинутые ноги Мадонны. Самые обсуждаемые события зарубежного шоу-бизнеса в 2021 году
"Уговариваю на четвертого", "Девочку, девочку!" Горбунов заинтриговал сеть своей просьбой к Осадчей
"Уговариваю на четвертого", "Девочку, девочку!" Горбунов заинтриговал сеть своей просьбой к Осадчей
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ой, я пирожок вижу", "Срам свой выставила". Волочкова показала промежность (116593)
2
Быстрый "Наполеон". Легкий рецепт популярного торта (77780)
3
"Дерзкая". Рианна засветила грудь и бедра в откровенном белье (65753)
4
"Детка-любовь". Рианна крупным планом показала пятую точку в прозрачном белье (52688)
5
"Женщина-наслаждение". 44-летняя Чехова с расставленными ногами и оголенной грудью позировала в бассейне (52510)
6
"Выше ляжку можешь показать?", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера (46378)
7
"Новейшая сила киски", "Синдром Волочкой". Maruv раздвинула голые ноги и показала промежность (42709)
8
"Попка у тебя – только целовать". 26-летняя Бех-Романчук в пикантном боди высоко подняла ногу перед объективом (33915)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS