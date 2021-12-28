Санду заявила, что Молдова не планирует вступать в НАТО

"Согласно конституции страны, мы – нейтральное государство. Такой инициативы [вступления в НАТО] сейчас нет. Мы ни для кого не представляем военную угрозу. Мы выступаем за мир", – сказала Санду.
В то же время она подчеркнула, что Молдова хочет вступить в Евросоюз.
"Как я говорила и раньше, мы уважаем выбор других стран и ждем, что и другие страны будут уважать наш выбор. И то, что мы углубляем и в дальнейшем будем укреплять отношения с ЕС, не означает, что мы не сможем вести конструктивный и прагматичный диалог с Россией. И среди стран ЕС есть государства, которые поддерживают хорошие отношения с РФ", – отметила Санду.
23 декабря президент РФ Владимир Путин сказал, что в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток, но "надули" и "нагло обманули" Кремль. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил, что НАТО никогда не давал обещаний не расширяться.
Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал "вопросом жизни и смерти" для России распространение НАТО на страны бывшего СССР – Молдову, Украину и Грузию.
Путин 7 декабря во время онлайн-переговоров с президентом США Джо Байденом на фоне сообщений американских СМИ о стягивании войск РФ к украинским границам заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины и потребовал "надежных, юридически зафиксированных гарантий", что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО. В Госдепе подчеркивали, что НАТО является оборонительным альянсом.
10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Столтенберг в ответ на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.
17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией, США и НАТО, которые были переданы 15 декабря помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.
В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Также США должны пообещать, что не будут создавать на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся теперь членами НАТО, военные базы, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности и развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.
Кроме того, проект договора между РФ и НАТО уточняет, что РФ и все участники НАТО по состоянию на 27 мая 1997 года (то есть не учитываются Венгрия, Польша, Чехия, Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония, Албания, Хорватия, Черногория и Северная Македония) не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года, кроме исключительных случаев.
В Белом доме 17 декабря заявили, что ознакомлены с российскими проектами договоров, подчеркнув, что США не будут вести переговоры с РФ по "гарантиям безопасности" без союзников в Европе.
Путин сообщил 21 декабря, что требования РФ по безопасности – не ультиматум, но Запад должен дать на них ответ. США не примут часть требований России по безопасности, в частности – по НАТО, заявили в Белом доме 23 декабря.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, контакты Вашингтона с Москвой по безопасности могут начаться в январе 2022 года.