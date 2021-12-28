Санду заявила, что Молдова не планирует вступать в НАТО

"Согласно конституции страны, мы – нейтральное государство. Такой инициативы [вступления в НАТО] сейчас нет. Мы ни для кого не представляем военную угрозу. Мы выступаем за мир", – сказала Санду.

В то же время она подчеркнула, что Молдова хочет вступить в Евросоюз.

"Как я говорила и раньше, мы уважаем выбор других стран и ждем, что и другие страны будут уважать наш выбор. И то, что мы углубляем и в дальнейшем будем укреплять отношения с ЕС, не означает, что мы не сможем вести конструктивный и прагматичный диалог с Россией. И среди стран ЕС есть государства, которые поддерживают хорошие отношения с РФ", – отметила Санду.

23 декабря президент РФ Владимир Путин сказал, что в 1990-х годах страны Запада заверяли Москву, что не станут расширять НАТО на восток, но "надули" и "нагло обманули" Кремль. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил, что НАТО никогда не давал обещаний не расширяться.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал "вопросом жизни и смерти" для России распространение НАТО на страны бывшего СССР – Молдову, Украину и Грузию.