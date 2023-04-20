ГОРДОН
 
 
МИР

Суд в РФ отклонил апелляцию на приговор оппозиционеру Яшину. Он пообещал уступить Путину место в тюрьме

Яшин участвовал в заседании по видеосвязи
Яшин участвовал в заседании по видеосвязи
Фото: EPA

Мосгорсуд 19 апреля отклонил апелляцию на приговор оппозиционному российскому политику Илье Яшину. Об этом сообщила "Медуза".

Поводом для дела послужил стрим Яшина в YouTube об убийствах мирных жителей, совершенных российскими оккупантами в Буче Киевской области. Яшина задержали 27 июня 2022 года, а 9 декабря присудили 8,5 года колонии по обвинению в "фейках" про российскую армию. Во время стрима политик озвучивал позиции обеих сторон. Однако, по мнению российских следователей, политику "было известно", что использованные им фотографии и видеоматериалы из Бучи являются "провокацией" и были якобы "сфабрикованы", а значит, Яшин умышленно распространял "фейки".

19 апреля 2023 года апелляционная инстанция оставила приговор в силе. На суде Яшин, принимавший участие в заседании по видеосвязи, назвал президента РФ Владимира Путина военным преступником. Текст выступления опубликован в его соцсетях. 

"В чем же моя вина? В том, что, выполняя свой долг российского политика и патриота, я говорил правду об этой войне. И в частности, рассказал о преступлениях, совершенных путинскими войсками в городе Буча", – сказал политик.

Он отметил, что находится за решеткой уже почти год и за это время были проведены полноценные расследования того, что случилось в Буче в период оккупации, над которыми работали следователи, журналисты и правозащитники из разных стран мира.

"Обнаружены целые братские могилы мирных жителей. По спутниковым снимкам, сообщениям в мессенджерах и уличным камерам удалось восстановить последние минуты жизни десятков горожан, расстрелянных солдатами. У некоторых руки оказались связаны за спиной, фактически их казнили. Опубликованы перехваченные телефонные разговоры военных в Буче. Установлены имена целого ряда бойцов и командиров. Преступления в Буче подтверждаются и рассказами местных жителей", – перечислил Яшин.

Он уверен, что вся задокументированная доказательная база ляжет в основу обвинения, которое выдвинет международное правосудие, "и, хотя Кремль продолжает твердить, что резня в Буче – это фейк, отвечать придется".

Яшин также напомнил, что Международный уголовный суд уже выдал ордер на арест Путина.

"Странная ситуация, согласитесь? Путин – военный преступник, а за решеткой остаюсь я – человек, выступающий против развязанной им войны. Не кажется ли вам, граждане судьи, что, удерживая меня в тюрьме, вы становитесь его подельниками? Вы скажете, что ни при чем. Вы же не брали в руки оружие, да? Но и Путин лично не бегал с автоматом, однако теперь вынужден скрываться от правосудия. И не исключено, что в итоге я уступлю ему место в тюрьме", – заявил оппозиционер.

Политик уверен, что "маятник истории неумолим" и, оказавшись на свободе, он станет "одним из тех, кому придется разгребать весь этот кровавый бардак" и кто "построит на руинах путинизма новую свободную и счастливую Россию".

Контекст:

В России преследуют граждан за критику нападения РФ на Украину, а от СМИ, угрожая блокировкой, требуют называть развязанную Россией войну "специальной военной операцией" и использовать исключительно официальные российские источники при ее освещении.

4 марта 2022 года Госдума России приняла поправки в Уголовный кодекс, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. В соответствии с принятыми поправками, публичное распространение "заведомо ложной" информации об использовании вооруженных сил РФ может быть наказано как штрафом размером 700 тыс. – 1,5 млн руб. (170–365 тыс. грн), так и лишением свободы на срок вплоть до 15 лет.

За "фейки" о российской армии в РФ были осуждены, в частности, получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров (восемь лет колонии заочно), блогер Ника Белоцерковская (девять лет колонии заочно), политик Кара-Мурза (семь лет колонии; в совокупности с другими обвинениями – 25 лет колонии, реальный срок).

Теги: Россия, Владимир Путин, цензура, Илья Яшин, оккупация, приговор, Буча, преступление, война России против Украины, апелляция, апелляционный суд, суд, военное преступление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Оставьте это возле муравейника, чтобы навсегда избавиться от муравьев на участке. Рецепт эффективного средства для защиты урожая
  Оставьте это возле муравейника, чтобы навсегда избавиться от муравьев на участке. Рецепт эффективного средства для защиты урожая
Галина ГРИШИНА
27-летняя Grosu подтвердила, что получала "непристойные предложения от известных украинских мужчин"
27-летняя Grosu подтвердила, что получала "непристойные предложения от известных украинских мужчин"
Галина ГРИШИНА
Скандал с одесским дельфинарием Nemo и украинскими блогерами. Полиция начала уголовное производство
Скандал с одесским дельфинарием Nemo и украинскими блогерами. Полиция начала уголовное производство
Галина ГРИШИНА
Из этих трех продуктов получится "очень ароматный салат с оригинальным вкусом". Простой рецепт от Клопотенко
Из этих трех продуктов получится "очень ароматный салат с оригинальным вкусом". Простой рецепт от Клопотенко
Галина ГРИШИНА
Секрет приготовления сочной и ароматной курицы в духовке
Секрет приготовления сочной и ароматной курицы в духовке
Каменских после жалобы на лишний вес показала фигуру со всех сторон
Каменских после жалобы на лишний вес показала фигуру со всех сторон
Какие юбки актуальны весной 2023 года. Стилист назвала самые трендовые модели
Какие юбки актуальны весной 2023 года. Стилист назвала самые трендовые модели
Женщина, которая была в 13 лет изнасилована Полански, дала интервью его жене
Женщина, которая была в 13 лет изнасилована Полански, дала интервью его жене
Галина ГРИШИНА
Увеличившая грудь Тринчер снялась в декольтированном купальнике с высокими вырезами на бедрах. Фото
Увеличившая грудь Тринчер снялась в декольтированном купальнике с высокими вырезами на бедрах. Фото
Виктор Павлик о почти двухлетнем сыне: Он пока еще не разговаривает. Мы знаем, что слышит и понимает, но не реагирует
Виктор Павлик о почти двухлетнем сыне: Он пока еще не разговаривает. Мы знаем, что слышит и понимает, но не реагирует
Галина ГРИШИНА
Как сделать инкрустацию на ногтях. Пошаговая инструкция для новичков
Как сделать инкрустацию на ногтях. Пошаговая инструкция для новичков
Как выглядят вкусные каперсы. Эксперт рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке в магазине
Как выглядят вкусные каперсы. Эксперт рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке в магазине
Галина ГРИШИНА
Как получить сладкие плоды томатов. Названы эффективные удобрения
Как получить сладкие плоды томатов. Названы эффективные удобрения
63-летний Ярославский расстался с 35-летней женой. Она сделала заявление
63-летний Ярославский расстался с 35-летней женой. Она сделала заявление
Галина ГРИШИНА
Звезда "Поймать Кайдаша" Цимбалюк показал объятия своей новой избранницы в центре Киева. Она отреагировала
Звезда "Поймать Кайдаша" Цимбалюк показал объятия своей новой избранницы в центре Киева. Она отреагировала
"Сразу решила, что это мой человек". Новая избранница Остапчука рассказала, как начинался их роман
"Сразу решила, что это мой человек". Новая избранница Остапчука рассказала, как начинался их роман
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов (110738)
2
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото (85919)
3
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии (75536)
4
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне (61383)
5
"Она должна получить лучшее образование в мире, и мы для этого зарабатываем деньги". Ефросинина рассказала, где учится ее 19-летняя дочь (54120)
6
Мишина выложила в сеть новые снимки топлес (51371)
7
Данилко и его команда из-за новых правил выезда артистов за границу не смогли отправиться на гастроли в США. Он сделал заявление (50730)
8
"Если эту подкормку не сделать, можете не мечтать о больших размерах". Чем удобрять чеснок в апреле, чтобы был хороший урожай (48157)
 
 
 
 