Суд в РФ отклонил апелляцию на приговор оппозиционеру Яшину. Он пообещал уступить Путину место в тюрьме

Поводом для дела послужил стрим Яшина в YouTube об убийствах мирных жителей, совершенных российскими оккупантами в Буче Киевской области. Яшина задержали 27 июня 2022 года, а 9 декабря присудили 8,5 года колонии по обвинению в "фейках" про российскую армию. Во время стрима политик озвучивал позиции обеих сторон. Однако, по мнению российских следователей, политику "было известно", что использованные им фотографии и видеоматериалы из Бучи являются "провокацией" и были якобы "сфабрикованы", а значит, Яшин умышленно распространял "фейки".

19 апреля 2023 года апелляционная инстанция оставила приговор в силе. На суде Яшин, принимавший участие в заседании по видеосвязи, назвал президента РФ Владимира Путина военным преступником. Текст выступления опубликован в его соцсетях.

"В чем же моя вина? В том, что, выполняя свой долг российского политика и патриота, я говорил правду об этой войне. И в частности, рассказал о преступлениях, совершенных путинскими войсками в городе Буча", – сказал политик.

Он отметил, что находится за решеткой уже почти год и за это время были проведены полноценные расследования того, что случилось в Буче в период оккупации, над которыми работали следователи, журналисты и правозащитники из разных стран мира.

"Обнаружены целые братские могилы мирных жителей. По спутниковым снимкам, сообщениям в мессенджерах и уличным камерам удалось восстановить последние минуты жизни десятков горожан, расстрелянных солдатами. У некоторых руки оказались связаны за спиной, фактически их казнили. Опубликованы перехваченные телефонные разговоры военных в Буче. Установлены имена целого ряда бойцов и командиров. Преступления в Буче подтверждаются и рассказами местных жителей", – перечислил Яшин.

Он уверен, что вся задокументированная доказательная база ляжет в основу обвинения, которое выдвинет международное правосудие, "и, хотя Кремль продолжает твердить, что резня в Буче – это фейк, отвечать придется".

Яшин также напомнил, что Международный уголовный суд уже выдал ордер на арест Путина.

"Странная ситуация, согласитесь? Путин – военный преступник, а за решеткой остаюсь я – человек, выступающий против развязанной им войны. Не кажется ли вам, граждане судьи, что, удерживая меня в тюрьме, вы становитесь его подельниками? Вы скажете, что ни при чем. Вы же не брали в руки оружие, да? Но и Путин лично не бегал с автоматом, однако теперь вынужден скрываться от правосудия. И не исключено, что в итоге я уступлю ему место в тюрьме", – заявил оппозиционер.

Политик уверен, что "маятник истории неумолим" и, оказавшись на свободе, он станет "одним из тех, кому придется разгребать весь этот кровавый бардак" и кто "построит на руинах путинизма новую свободную и счастливую Россию".