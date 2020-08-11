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11 августа, 2020
 
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Ефремова госпитализировали в бессознательном состоянии из здания суда

Накануне судебного заседания по рассмотрению дела о ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова ему вызвали "скорую"– медики подозревают, что у артиста случился инсульт.

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ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня
Фото: Московский Театр "Современник" / Facebook

Врачи скорой помощи, которые прибыли по вызову в Пресненский суд Москвы, где 11 августа должно было состояться рассмотрение дела о ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, приняли решение о его госпитализации. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. 

По информации информагентства, актер был госпитализирован в бессознательном состоянии – медики подозревают, что у него случился инсульт, однако точный диагноз будет установлен в клинике. 

Следующее судебное заседание назначено на 17 августа – оно состоится в 14.40 по московскому времени, говорится на сайте Пресненского суда.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Российские СМИ писали, что в ходе заседания по избранию меры пресечения Ефремов утвердительно кивнул в ответ на вопрос, признает ли он вину за совершение ДТП.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей.

"Да и как тут отмажешься, когда все видели... Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела. Это не кино. Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста", – сказал актер.

3 июля адвокат Эльман Пашаев заявил, что его клиент не признавал вину в совершении ДТП. Пашаев утверждает, что Ефремов "данное преступление не совершал", но от дальнейших комментариев отказался.

5 августа Ефремов сказал, что не может признать себя виновным, потому что "ничего не помнит".


Теги: ДТП, Михаил Ефремов
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