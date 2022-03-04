Музыкант Kalush Orchestra присоединился к территориальной обороне

Kalush Orchestra: Скорее всего, когда враг увидит такого типа, то подумает, что он уже в аду Фото: kalush.official / Instagram

"Йо, вчера писал о нашей волонтерской организации и чем мы занимаемся. А Килим в это время на передовой, и это не прикол. Скорее всего, когда враг увидит такого типа, то подумает, что он уже в аду", – говорится в сообщении.

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3 марта на странице группы в Instagram сообщили о создании волонтерской организации, которая помогает украинцам.

"Нас хотели разъединить, но этим же только максимально объединили! Украинский народ несокрушим. Каждый, с кем я общаюсь, чем бы он ни занимался до войны, сейчас исключительно работает на благо страны", – говорится в посте.

Фронтмен отметил, что собрал команду из 18 волонтеров.

"Мы помогаем транспортом, приютом, лекарствами всем украинцам, которые сейчас в этом нуждаются", – рассказал он.