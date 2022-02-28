Оскароносный режиссер Тайка Вайтити назвал Путина деспотом, посоветовав заняться своей страной

Режиссер, публикации которого читают 1,4 млн подписчиков, 26 февраля на своей странице сделал перепубликацию фотографии, символизирующий украинский флаг.
"Доброе утро. Путин, иди на х..й", – говорится в комментарии к посту.
Good morning and Putin, go fuck yourself pic.twitter.com/MPdn6hK63F— Armando Iannucci (@Aiannucci) February 27, 2022
Обращаясь к Путину в новом посте, оскароносный режиссер назвал его деспотом. Свой комментарий он сопроводил репостом карты, на которой обозначено, что суверенная Украина – это не Россия.
"Эй, твоя страна уже слишком велика, чтобы с ней мог справиться один деспот. Просто займись тем, что у тебя есть", – написал он.
Yo, your country is already too big for one despot to handle. Just chill with what you've got. https://t.co/UBiph4roDA— Taika Waititi (@TaikaWaititi) February 26, 2022
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил в стране военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы, применяя в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
Враг несет тяжелые потери. По данным Минобороны Украины, потери оккупантов составили около 4,5 тыс. человек. Уничтожено и повреждено, по предварительным данным, 27 самолетов, 26 вертолетов, танков – около 150, боевых бронированных машин – больше 700, орудий – около 50, один ЗРК "Бук", четыре "Града", 60 цистерн, два беспилотника и два корабля/катера.
За четыре дня войны России с Украиной оккупанты убили более 350 мирных украинцев, 16 из них – дети. Ранено более 1600 человек и среди них 116 детей.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны, в том числе США, Канада, Австралия, Великобритания, а также Евросоюз, наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада включили в санкционный список самого Путина.
27 февраля украинские власти согласились на переговоры с российской стороной.