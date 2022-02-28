Бульвар Шоубиз
 
28 февраля, 2022
 
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Оскароносный режиссер Тайка Вайтити назвал Путина деспотом, посоветовав заняться своей страной

Вайтити Путину: Твоя страна уже слишком велика, чтобы с ней мог справиться один деспот
Вайтити – Путину: Твоя страна уже слишком велика, чтобы с ней мог справиться один деспот
Фото: ЕРА

Новозеландский актер кино и телевидения, кинорежиссер, продюсер, сценарист, лауреат премии "Оскар 2019" Тайка Вайтити 26 февраля в Twitter назвал президента РФ Владимира Путина деспотом и обматерил.

Режиссер, публикации которого читают 1,4 млн подписчиков, 26 февраля на своей странице сделал перепубликацию фотографии, символизирующий украинский флаг.

"Доброе утро. Путин, иди на х..й", – говорится в комментарии к посту.

Обращаясь к Путину в новом посте, оскароносный режиссер назвал его деспотом. Свой комментарий он сопроводил репостом карты, на которой обозначено, что суверенная Украина – это не Россия.

"Эй, твоя страна уже слишком велика, чтобы с ней мог справиться один деспот. Просто займись тем, что у тебя есть", – написал он.

Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.

Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил в стране военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы, применяя в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.

Враг несет тяжелые потери. По данным Минобороны Украины, потери оккупантов составили около 4,5 тыс. человек. Уничтожено и повреждено, по предварительным данным, 27 самолетов, 26 вертолетов, танков – около 150, боевых бронированных машин – больше 700, орудий – около 50, один ЗРК "Бук", четыре "Града", 60 цистерн, два беспилотника и два корабля/катера.

За четыре дня войны России с Украиной оккупанты убили более 350 мирных украинцев, 16 из них – дети. Ранено более 1600 человек и среди них 116 детей.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны, в том числе США, Канада, Австралия, Великобритания, а также Евросоюз, наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада включили в санкционный список самого Путина.

27 февраля украинские власти согласились на переговоры с российской стороной.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, нападение, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия
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