Оскароносный режиссер Тайка Вайтити назвал Путина деспотом, посоветовав заняться своей страной

Вайтити – Путину: Твоя страна уже слишком велика, чтобы с ней мог справиться один деспот Фото: ЕРА

Режиссер, публикации которого читают 1,4 млн подписчиков, 26 февраля на своей странице сделал перепубликацию фотографии, символизирующий украинский флаг.

"Доброе утро. Путин, иди на х..й", – говорится в комментарии к посту.

Good morning and Putin, go fuck yourself pic.twitter.com/MPdn6hK63F — Armando Iannucci (@Aiannucci) February 27, 2022

Обращаясь к Путину в новом посте, оскароносный режиссер назвал его деспотом. Свой комментарий он сопроводил репостом карты, на которой обозначено, что суверенная Украина – это не Россия.

"Эй, твоя страна уже слишком велика, чтобы с ней мог справиться один деспот. Просто займись тем, что у тебя есть", – написал он.