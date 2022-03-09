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09 марта, 2022
 
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"Стань его берцами, которые приведут нас к победе над тьмой". Известные актрисы записали молитву об украинских воинах. Видео

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Сумская с другими актрисами помолилась за украинских воинов
Сумская с другими актрисами помолилась за украинских воинов
Фото: olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская на своей странице в Instagram разместила молитву об украинских воинах.

В ролике звучат голоса актрис Ксении Мишиной, Олеси Жураковской, Антонины Хижняк, Натальи Васько, Натальи Денисенко, Татьяны Кравченко, Анны Сагайдачной.

"Если ты существуешь, стань его броней, стань защитой над головой. Стань его берцами, которые приведут нас к победе над тьмой. Стань его глазами, распознающими зло и уничтожающими его. Стань сердцем, испытывающим всю нашу любовь. Если ты существуешь, дай ему крылья, которые не сгорают от самого яркого солнца. Стань пламенем в его руках, которое навеки очистит нас от этого мрака. Господь наш Иисус, Аллах всемогущий, Ягве, Будда, Кришна, пророк Мухаммед, Джан, Мария – матерь божия. Я знаю, ты существуешь и стоишь сейчас бок о бок с нами, носишь форму Вооруженных сил Украины. И бережешь детей наших, и красишь мир весь в сине-желтые цвета. Ты есть в каждом из нас. Верим в тебя и в нашу победу", – говорится в молитве.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам по всей стране. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. 8 марта ООН сообщала о 474 убитых и 861 раненом мирном жителе. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 9 марта, составили, в частности, более 12 тыс. человек, 317 танков, 49 самолетов, 81 вертолет. Россия официально признала гибель 498 российских военнослужащих, еще 1597, по утверждениям министерства обороны РФ на 2 марта, получили ранения.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина. После введения санкций в России обновились исторические максимумы падения курса рубля по отношению к евро и доллару. Санкционные меры привели к обвалу экономики страны-агрессораСанкции намерены расширять и далее.

Теги: Россия, Украина, война, военные, Вооруженные силы Украины, молитва, война России против Украины, Ольга Сумская, актриса
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