ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киеве на акции в поддержку белорусских политзаключенных произошли столкновения, применяли перцовые баллончики

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным СМИ, несколько сотен человек прошли маршем от посольства Беларуси до Майдана Незалежности
По данным СМИ, несколько сотен человек прошли маршем от посольства Беларуси до Майдана Незалежности
Фото: bykvu.com

В Киеве 8 августа прошел марш солидарности с белорусами. Об этом сообщили "Буквы" и hromadske.

Акцию организовали общественная организация "Центр гражданских свобод", международная правозащитная инициатива #BelarusWatch и проект поддержки политзаключенных в Беларуси Politzek.me.

"Ровно год прошел с тех пор, как тысячи белорусов вышли на улицы городов, мирно протестуя против сфальсифицированных результатов президентских выборов. В этот день они сделали выбор и решили бороться за будущее страны, в которой они хотят жить", – отметили организаторы.

Несколько сотен человек прошли маршем от посольства Республики Беларусь до Майдана Незалежности, скандируя "Жыве Беларусь!". Участники мероприятия почтили память главы общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова, которого нашли повешенным. Они также остановились возле памятников убитому журналисту Павлу Шеремету и погибшему на Майдане Михаилу Жизневскому и почтили их память минутой молчания.

Во время акции собирали листовки в поддержку политзаключенных Беларуси, в частности журналиста Андрея Александрова.

Под открытым небом показали фильм о репрессиях в Беларуси. Кадры с фотографиями и именами сотен заключенных за политическую позицию белорусов спроектировали на здание на Майдане.

https://www.facebook.com/bykvu/posts/4298587623524467

Во время шествия появилась группа националистов, пишет hromadske. Некоторые из них – представители "Нацкорпуса", но они утверждают, что участвуют в акции не от организации.

Также на марш пришли представители анархистской группы "Прамень". Увидев их, националисты заявили, что перед маршем было согласовано использование украинской и бело-красно-белой символики, но не политической, и попытались уничтожить баннер анархистов, на котором, кроме лозунга "Беларусь в оковах, а ключ у нас", было написано название организации. Между сторонами произошли столкновения, обе применяли перцовые баллончики.

Представитель "Белорусского дома в Украине" Евгений Городничук заявил, что так решать вопрос было "некрасиво", но стороны поговорили и "все поняли". Другой сотрудник БДУ, Юрий Щучко, сказал, что не расценивает столкновения как провокации. "Левые с правыми не поделили опять что-то. Как всегда", – прокомментировал он.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились, однако этим летом ситуация в Беларуси обострилась. В начале июля КГБ страны объявил операцию по зачистке от "радикалов". После этого обыски прошли у десятка правозащитных организаций (среди них и центр "Весна"), которые помогали пострадавшим от преследования властей за участие в митингах. Силовики массово проводили обыски и задерживали журналистов оппозиционных изданий – "Наша Ніва", заблокированного еще в мае TUT.BY, TAM.BY, "Белсат", "Радыё Свабода", Tribuna, "Наша гiсторыя" и других. Министерство юстиции Беларуси подало в Верховный суд исковое заявление о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов.

Теги: Киев, Беларусь, митинг, столкновения, националисты, шествие, анархисты, Национальный корпус, акции протеста
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"На кону жизнь ребенка". MamaRika призналась, что делала кесарево
"На кону жизнь ребенка". MamaRika призналась, что делала кесарево
Виктор Павлик с супругой окрестили сына
Виктор Павлик с супругой окрестили сына
"Это райский сад просто. Ням-ням, мур-мур". Зибров встретился с обладательницей самой большой груди в Украине. Видео
"Это райский сад просто. Ням-ням, мур-мур". Зибров встретился с обладательницей самой большой груди в Украине. Видео
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Больше жизни люблю". Влад Яма показал своего пятилетнего сына Леона
"Больше жизни люблю". Влад Яма показал своего пятилетнего сына Леона
"Лысый хорошо пристроился". Настя Каменских показала совместный портрет с Потапом
"Лысый хорошо пристроился". Настя Каменских показала совместный портрет с Потапом
Отец Спирс обсуждал в суде возможность ее повторной отправки в психбольницу
Отец Спирс обсуждал в суде возможность ее повторной отправки в психбольницу
"Балерина порно", "Блинчики намокли". Волочкова в мокром платье засветила соски
"Балерина порно", "Блинчики намокли". Волочкова в мокром платье засветила соски
В Подмосковье неизвестный избил невестку актрисы Ирины Муравьевой – СМИ
В Подмосковье неизвестный избил невестку актрисы Ирины Муравьевой – СМИ
"Секси-пекси". Звезда "Крепостной" Сагайдачная позировала топлес
"Секси-пекси". Звезда "Крепостной" Сагайдачная позировала топлес
"Мы нищие. Я и сама почти впроголодь живу". Вдова Петра Мамонова пожаловалась на бедность
"Мы нищие. Я и сама почти впроголодь живу". Вдова Петра Мамонова пожаловалась на бедность
"Аккуратно, девушки начнут за грибами ходить в свадебных платьях". Влад Яма прошелся по лесу в деловом костюме
"Аккуратно, девушки начнут за грибами ходить в свадебных платьях". Влад Яма прошелся по лесу в деловом костюме
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Конец моим мечтам". Внучку Чапкиса застукали на пляже за поцелуями, ее поклонники-мужчины разочарованы
"Конец моим мечтам". Внучку Чапкиса застукали на пляже за поцелуями, ее поклонники-мужчины разочарованы
Жена футболиста Александра Зинченко показала, как муж встретил ее с дочкой из роддома
Жена футболиста Александра Зинченко показала, как муж встретил ее с дочкой из роддома
  Торт "Муравейник" со сгущенным молоком. Рецепт
  Торт "Муравейник" со сгущенным молоком. Рецепт
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Волочкова нервно курит в коридоре". Цискаридзе в плавках показал свой поперечный шпагат. Фото
"Деревня Грязь в шоке". Пугачева в красных лосинах и футболке сходила с сыном и внучкой в деревенский магазин за покупками. Видео
"Деревня Грязь в шоке". Пугачева в красных лосинах и футболке сходила с сыном и внучкой в деревенский магазин за покупками. Видео
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
"Очень завораживающая грудь", "Какие они у тебя красивые". Поклонники восхитились новым фото Мейхер в купальнике
"От такой любви скоро детки придут". Потап опубликовал трогательное фото с Каменских
"От такой любви скоро детки придут". Потап опубликовал трогательное фото с Каменских
"Похоже, у тебя большой не только счет в банке" ,"Подтяни трусы, братан". "Танцующий миллионер" Вакки энергично повертел ягодицами перед камерой
"Похоже, у тебя большой не только счет в банке" ,"Подтяни трусы, братан". "Танцующий миллионер" Вакки энергично повертел ягодицами перед камерой
"Да, Тарзан пригрелся", "Повезло с тещей, да и с женой тоже". Мать Наташи Королевой похвасталась, чем кормит гостей в Майами
"Да, Тарзан пригрелся", "Повезло с тещей, да и с женой тоже". Мать Наташи Королевой похвасталась, чем кормит гостей в Майами
"Какая сладенькая", "Купальник просто секс". Седокова позировала на пляже в купальнике с перфорацией на груди
"Какая сладенькая", "Купальник – просто секс". Седокова позировала на пляже в купальнике с перфорацией на груди
"Если ты хотела, чтобы мы перестали дышать, тебе это удалось". 21-летняя гитаристка Måneskin показала подписчикам свои "сиськи"
"Если ты хотела, чтобы мы перестали дышать, тебе это удалось". 21-летняя гитаристка Måneskin показала подписчикам свои "сиськи"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS