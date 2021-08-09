В Киеве на акции в поддержку белорусских политзаключенных произошли столкновения, применяли перцовые баллончики

По данным СМИ, несколько сотен человек прошли маршем от посольства Беларуси до Майдана Незалежности Фото: bykvu.com

Акцию организовали общественная организация "Центр гражданских свобод", международная правозащитная инициатива #BelarusWatch и проект поддержки политзаключенных в Беларуси Politzek.me.

"Ровно год прошел с тех пор, как тысячи белорусов вышли на улицы городов, мирно протестуя против сфальсифицированных результатов президентских выборов. В этот день они сделали выбор и решили бороться за будущее страны, в которой они хотят жить", – отметили организаторы.

Несколько сотен человек прошли маршем от посольства Республики Беларусь до Майдана Незалежности, скандируя "Жыве Беларусь!". Участники мероприятия почтили память главы общественной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова, которого нашли повешенным. Они также остановились возле памятников убитому журналисту Павлу Шеремету и погибшему на Майдане Михаилу Жизневскому и почтили их память минутой молчания.

Во время акции собирали листовки в поддержку политзаключенных Беларуси, в частности журналиста Андрея Александрова.

Под открытым небом показали фильм о репрессиях в Беларуси. Кадры с фотографиями и именами сотен заключенных за политическую позицию белорусов спроектировали на здание на Майдане.

Во время шествия появилась группа националистов, пишет hromadske. Некоторые из них – представители "Нацкорпуса", но они утверждают, что участвуют в акции не от организации.

Также на марш пришли представители анархистской группы "Прамень". Увидев их, националисты заявили, что перед маршем было согласовано использование украинской и бело-красно-белой символики, но не политической, и попытались уничтожить баннер анархистов, на котором, кроме лозунга "Беларусь в оковах, а ключ у нас", было написано название организации. Между сторонами произошли столкновения, обе применяли перцовые баллончики.

На марші солідарності з білорусами відбулися сутички між анархістами та націоналістами pic.twitter.com/LcpYwJw4Kt — hromadske (@HromadskeUA) August 8, 2021

Представитель "Белорусского дома в Украине" Евгений Городничук заявил, что так решать вопрос было "некрасиво", но стороны поговорили и "все поняли". Другой сотрудник БДУ, Юрий Щучко, сказал, что не расценивает столкновения как провокации. "Левые с правыми не поделили опять что-то. Как всегда", – прокомментировал он.