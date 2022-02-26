Денежное обеспечение украинских военных с марта поднимут на 30% – Минобороны

Министр обороны Алексей Резников подписал срочную телеграмму, которой предусмотрено с 1 марта 2022 года поднятие военнослужащим ВСУ денежного обеспечения.

"Абсолютно всем военным, кто еще не получил повышения в этом году, будет повышение зарплаты на 30%. В частности, предусмотрены установление ежемесячной премии, увеличение надбавки за особенности прохождения военной службы", – говорится в сообщении.

Если увеличение денежного обеспечения после учета всех доплат все же будет менее 30%, командиры обязаны увеличить размер ежемесячной премии до достижения этого показателя.

"Еще в прошлом году мы брали на себя обязательство начать в 2022 году поднятие денежного довольствия военнослужащих. Соответствующий указ подписал президент Украины. Совместно с Кабинетом Министров, Минфином и профильным парламентским комитетом нам удалось найти ожидаемый финансовый ресурс и обеспечить повышение зарплаты защитников и защитниц Украины до уровня средней по стране. Верховная Рада 345 голосам проголосовала за это решение. Проголосовала за нашу армию! Это только первый шаг. Работаем дальше. Слава Украине и ее защитникам и защитницам!" – заявил министр.