Кризис в горно-металлургическом комплексе угрожает экономике всей Украины, отрасли нужна госпомощь – СМИ

"Экспорт чугуна в октябре снизился на 63,9% по сравнению с сентябрем, полуфабрикатов – на 9,8%. А поставки железной руды в октябре составили 1,1 млн т – это самый низкий показатель за месяц в 2022 году", – пишет издание.
По словам опрошенных журналистами экспертов, на ситуацию в украинском ГМК влияют много факторов, обусловленных войной. Промышленность, которая к октябрю уже во многом приспособилась к тяжелым условиям работы во время войны, столкнулась с новой серьезнейшей проблемой – ограничением поставок электроэнергии.
"Важным фактором остаются низкие цены и слабый спрос на металлопродукцию на европейском рынке. Также никуда не исчезли и логистические проблемы предприятий ГМК, а стоимость логистики выросла в разы по сравнению с довоенным уровнем. Но главным является ограниченность пропускной способности логистических маршрутов: закрытие портов привело к переносу значительной части логистики на железную дорогу, но западные погранпереходы не всегда справляются с грузопотоком. При этом бизнес и его клиенты оказываются в ситуации неопределенности относительно доставки заказов", – указывает издание.
В этой ситуации спасти отрасль может лишь восстановление экспорта продукции ГМК через украинские морпорты, подчеркивают участники рынка. При этом украинские власти высказывали пожелание расширить перечень продукции в рамках "зерновой сделки", однако программу продлили на четыре месяца без его учета.
"В случае увеличения объемов экспорта через морские порты, предприятия смогут если не выйти в "ноль", то хотя бы покрыть больше необходимых затрат и сохранить трудовые коллективы. Поэтому важно договориться с нашими международными партнерами о расширении номенклатуры грузов, экспортируемых в рамках "транспортного коридора", – резюмирует издание.
После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлургические компании не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.
За первое полугодие в целом экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%, писал в начале июля заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Причины – блокировка портов и усложнение логистики, в связи с чем себестоимость украинской продукции выросла в разы. Из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия сокращают или приостанавливают производство: ферросплавные предприятия работают на 20% установленной мощности, часть украинских ГОК также приостановила работу.
За помощью к правительству в связи с ситуацией уже обратились Северный горно-обогатительный комбинат, "Камет-сталь", письма президенту написали "Запорожсталь" и объединение предприятий "Укрметаллургпром".