Кризис в горно-металлургическом комплексе угрожает экономике всей Украины, отрасли нужна госпомощь – СМИ

"Экспорт чугуна в октябре снизился на 63,9% по сравнению с сентябрем, полуфабрикатов – на 9,8%. А поставки железной руды в октябре составили 1,1 млн т – это самый низкий показатель за месяц в 2022 году", – пишет издание.

По словам опрошенных журналистами экспертов, на ситуацию в украинском ГМК влияют много факторов, обусловленных войной. Промышленность, которая к октябрю уже во многом приспособилась к тяжелым условиям работы во время войны, столкнулась с новой серьезнейшей проблемой – ограничением поставок электроэнергии.

"Важным фактором остаются низкие цены и слабый спрос на металлопродукцию на европейском рынке. Также никуда не исчезли и логистические проблемы предприятий ГМК, а стоимость логистики выросла в разы по сравнению с довоенным уровнем. Но главным является ограниченность пропускной способности логистических маршрутов: закрытие портов привело к переносу значительной части логистики на железную дорогу, но западные погранпереходы не всегда справляются с грузопотоком. При этом бизнес и его клиенты оказываются в ситуации неопределенности относительно доставки заказов", – указывает издание.

В этой ситуации спасти отрасль может лишь восстановление экспорта продукции ГМК через украинские морпорты, подчеркивают участники рынка. При этом украинские власти высказывали пожелание расширить перечень продукции в рамках "зерновой сделки", однако программу продлили на четыре месяца без его учета.

"В случае увеличения объемов экспорта через морские порты, предприятия смогут если не выйти в "ноль", то хотя бы покрыть больше необходимых затрат и сохранить трудовые коллективы. Поэтому важно договориться с нашими международными партнерами о расширении номенклатуры грузов, экспортируемых в рамках "транспортного коридора", – резюмирует издание.