ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Кризис в горно-металлургическом комплексе угрожает экономике всей Украины, отрасли нужна госпомощь – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Спасти отрасль может лишь восстановление экспорта продукции ГМК через украинские морпорты, считают участники рынка
Спасти отрасль может лишь восстановление экспорта продукции ГМК через украинские морпорты, считают участники рынка
Фото: depositphotos.com

В горно-металлургическом комплексе (ГМК) Украины – тяжелый кризис, а октябрь стал худшим месяцем по показателям экспорта за всю историю отрасли. Если этот кризис продолжится, это будет угрожать всей стране, поскольку бюджет Украины наполовину зависит от западных кредитов и грантов. В то же время принятие действенных решений для улучшения условий работы отрасли могло бы увеличить валютные поступления от экспорта: это поддержит и ГМК, и всю экономику страны. Об этом пишет в аналитической статье GMK Center.

"Экспорт чугуна в октябре снизился на 63,9% по сравнению с сентябрем, полуфабрикатов – на 9,8%. А поставки железной руды в октябре составили 1,1 млн т – это самый низкий показатель за месяц в 2022 году", – пишет издание.

По словам опрошенных журналистами экспертов, на ситуацию в украинском ГМК влияют много факторов, обусловленных войной. Промышленность, которая к октябрю уже во многом приспособилась к тяжелым условиям работы во время войны, столкнулась с новой серьезнейшей проблемой – ограничением поставок электроэнергии.

"Важным фактором остаются низкие цены и слабый спрос на металлопродукцию на европейском рынке. Также никуда не исчезли и логистические проблемы предприятий ГМК, а стоимость логистики выросла в разы по сравнению с довоенным уровнем. Но главным является ограниченность пропускной способности логистических маршрутов: закрытие портов привело к переносу значительной части логистики на железную дорогу, но западные погранпереходы не всегда справляются с грузопотоком. При этом бизнес и его клиенты оказываются в ситуации неопределенности относительно доставки заказов", – указывает издание.

В этой ситуации спасти отрасль может лишь восстановление экспорта продукции ГМК через украинские морпорты, подчеркивают участники рынка. При этом украинские власти высказывали пожелание расширить перечень продукции в рамках "зерновой сделки", однако программу продлили на четыре месяца без его учета.

"В случае увеличения объемов экспорта через морские порты, предприятия смогут если не выйти в "ноль", то хотя бы покрыть больше необходимых затрат и сохранить трудовые коллективы. Поэтому важно договориться с нашими международными партнерами о расширении номенклатуры грузов, экспортируемых в рамках "транспортного коридора", – резюмирует издание.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины значительно сократили экспорт своей продукции из-за блокады морских портов в том числе металлургические компании. Украинские металлургические компании не могут доставлять свою продукцию покупателям морским путем, при этом Россия вывозит захваченный металл и, вероятно, попытается его продать на международном рынке.

За первое полугодие в целом экспорт из Украины упал на 55,6%, а выручка от него – на 23,7%, писал в начале июля заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Причины – блокировка портов и усложнение логистики, в связи с чем себестоимость украинской продукции выросла в разы. Из-за логистических проблем крупные промышленные предприятия сокращают или приостанавливают производство: ферросплавные предприятия работают на 20% установленной мощности, часть украинских ГОК также приостановила работу.

За помощью к правительству в связи с ситуацией уже обратились Северный горно-обогатительный комбинат"Камет-сталь", письма президенту написали "Запорожсталь" и объединение предприятий "Укрметаллургпром".

Теги: экономика, промышленность, правительство, цены, экспорт, металлургия, ферросплавы, логистика
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вайкуле показала, как выглядит с короткой стрижкой
Вайкуле показала, как выглядит с короткой стрижкой
"Берегись, русня". Украинская снайпер Эмеральд рассекретила пол своего будущего ребенка
"Берегись, русня". Украинская снайпер Эмеральд рассекретила пол своего будущего ребенка
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади
64-летняя Мадонна наклонилась на четвереньках и показала вид сзади
  Группа "Роялькіт" посвятила новую песню своему музыканту, который в составе ВСУ защищает Украину от оккупантов из РФ. Видео
  Группа "Роялькіт" посвятила новую песню своему музыканту, который в составе ВСУ защищает Украину от оккупантов из РФ. Видео
Мейхер в высоком разрезе засветила татуировку на бедре
Мейхер в высоком разрезе засветила татуировку на бедре
Эпштейн планировал вымогать деньги у королевы, шантажируя принца Эндрю Mirror
Эпштейн планировал вымогать деньги у королевы, шантажируя принца Эндрю – Mirror
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон
"Дочь Путина", "Олицетворение всего русского мира". В сети обсуждают ролик россиянки, который показал Гордон
Меган Маркл и принца Гарри наградят в один день вместе с Зеленским
Меган Маркл и принца Гарри наградят в один день вместе с Зеленским
49-летняя Клум показала фигуру в черном кружеве с вырезами на бедрах. Видео
49-летняя Клум показала фигуру в черном кружеве с вырезами на бедрах. Видео
Бывшая невестка Ющенко ездит на автомобиле ценой больше $600 тыс.
Бывшая невестка Ющенко ездит на автомобиле ценой больше $600 тыс.
"Пропитые мозги!", "Вульгарная и пошлый". Волочкова показала, как ее трогает Джигурда
"Пропитые мозги!", "Вульгарная и пошлый". Волочкова показала, как ее трогает Джигурда
Харлан будет добиваться "полной изоляции российского и белорусского спорта в мире"
Харлан будет добиваться "полной изоляции российского и белорусского спорта в мире"
"Здоровое" овсяное печенье от Ярославского
"Здоровое" овсяное печенье от Ярославского
"Так намного лучше". Неизвестные "поместили" ракетную установку с буквой Z авторства Бэнкси в Киеве в презерватив. Фото до и после
"Так намного лучше". Неизвестные "поместили" ракетную установку с буквой Z авторства Бэнкси в Киеве в презерватив. Фото до и после
"Милота зашкаливает". Лопес поделилась романтическим роликом с Аффлеком. Видео
"Милота зашкаливает". Лопес поделилась романтическим роликом с Аффлеком. Видео
Солт Бэй нарвался на критику и начал подавать стейки, покрытые золотом
Солт Бэй нарвался на критику и начал подавать стейки, покрытые золотом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Заявления на грани фола". Арестович рассказал, как Зеленский отреагировал на его намерение баллотироваться в президенты (569310)
2
"Беременна", "В ожидании". Дорофеева после того, как ее новый бойфренд рассказал, почему ушел от второй жены, сделала новое заявление (158674)
3
"Четыре подхода". 33-летняя Мишина показала упражнение для плоского и красивого живота (53245)
4
"Никто так и не крикнул: "Россия!" Макаревич рассказал, как в кубинском баре приветствовали публику из разных стран мира (51727)
5
Мишина снялась в ванной перед запотевшим зеркалом и рассказала, с чего начинает свой день (47163)
6
47-летний Арестович рассказал о 18-летней дочери Аэлите. Фото (35825)
7
"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео (35122)
8
"Красота – сила страшная". Жена Тигипко снялась в прозрачном корсете (32835)
 
 
 
 