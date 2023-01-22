"Много сюрпризов для врага". Шмыгаль перечислил страны, которые за неделю предоставили военную помощь Украине

Шмыгаль: Эта неделя чрезвычайно продуктивная на новую военную помощь для Украины Фото: kmu.gov.ua

"Эта неделя чрезвычайно продуктивная на новую военную помощь для Украины. Великобритания, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Дания, Чехия, Нидерланды, Словакия, США, Швеция, Финляндия, Канада, Германия, Италия, Франция. Много рекордных и беспрецедентных пакетов поддержки", – написал он.

Шмыгаль подчеркнул, что "много сюрпризов для врага еще впереди".

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20 января в Германии состоялось восьмое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания и призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.

Перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас говорил, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. В течение нескольких дней до заседания ряд стран объявили о пакетах помощи Украине, в них вошли бронетехника, системы ПВО и танки (пока такой шаг сделала только Великобритания).

По итогам заседания Остин заявил, что решение о том, предоставлять ли Украине немецкие танки, еще не принято, но Германия сделала большой вклад в кампанию по усилению обороноспособности Украины.