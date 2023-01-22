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"Много сюрпризов для врага". Шмыгаль перечислил страны, которые за неделю предоставили военную помощь Украине

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Шмыгаль: Эта неделя чрезвычайно продуктивная на новую военную помощь для Украины
Шмыгаль: Эта неделя чрезвычайно продуктивная на новую военную помощь для Украины
Фото: kmu.gov.ua

За неделю для противостояния российской агрессии Украина получила военную помощь от 16 государств. Об этом 22 января сообщил в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Эта неделя чрезвычайно продуктивная на новую военную помощь для Украины. Великобритания, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Дания, Чехия, Нидерланды, Словакия, США, Швеция, Финляндия, Канада, Германия, Италия, Франция. Много рекордных и беспрецедентных пакетов поддержки", – написал он.

Шмыгаль подчеркнул, что "много сюрпризов для врага еще впереди".

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/pfbid0qhUoqo6ncYsom5fufV9vcHQojGp4QAv3CC5VL6w89zSidXnWtCnzVvqP9Vg1Bidtl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

20 января в Германии состоялось восьмое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания и призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.

Перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба высказывал ожидание, что восьмой "Рамштайн" будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас говорил, что несколько стран объявят об отправке в Украину танков Leopard.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил по итогам встречи, что о предоставлении Украине немецких танков Leopard союзники пока не договорились. В течение нескольких дней до заседания ряд стран объявили о пакетах помощи Украине, в них вошли бронетехника, системы ПВО и танки (пока такой шаг сделала только Великобритания).

По итогам заседания Остин заявил, что решение о том, предоставлять ли Украине немецкие танки, еще не принято, но Германия сделала большой вклад в кампанию по усилению обороноспособности Украины.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: оружие, война, военная помощь, война России против Украины, премьер-министр, Денис Шмыгаль
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