Белковский: Президент Путин живет в своем бункерном пространстве. Крупнейшими экспертами по Украине у него остаются Медведчук и Азаров

"Президент Путин, который принимает ключевые решения относительно продолжения войны, [...] живет в своем бункерном пространстве. В опрос общественного мнения в Украине он [...] не верит, поскольку крупнейшими экспертами по Украине для него остается Виктор Владимирович Медведчук и Николай Янович Азаров, которые на полном серьезе объясняет ему, что все эти данные недостоверные, а половина населения Украины как минимум хочет прекращение боевых действий и мира с Россией", – сказал он.

По словам политолога, "Медведчук снова реанимирован как руководитель некого пророссийского украинского проекта". Он напомнил, что Путин "его вызволял из плена", когда Медведчук находился в Украине под стражей.

Белковский считает, что несмотря ни на что, Путин Медведчуку, "конечно, доверяет".

"Для Путина правда это устраивающая версия [Медведчука по поводу Украины], он не нуждается в независимых источниках информации, он должен закреплять свою собственную картину мира, которая, в его понимании, является истиной в последней инстанции", – объяснил он.

Российский политолог обратил внимание, что "Медвечук снова выведен в эфиры российских федеральных каналов, он везде мелькает, он публикует свои программные статьи о том что в Украине есть некая альтернативная позиция, которая не соответствует огромной массе украинцев, которые ненавидят "укронацистов" во главе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, и, конечно, настанет день, когда этот тренд победит".

"Это пишет и говорит Медведчук в официальных российских СМИ, чего он никогда не мог бы делать не то что без разрешения Путина, а без указания Путина", – подчеркнул Белковский.

ВИДЕО