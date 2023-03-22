Белковский: Президент Путин живет в своем бункерном пространстве. Крупнейшими экспертами по Украине у него остаются Медведчук и Азаров

"Президент Путин, который принимает ключевые решения относительно продолжения войны, [...] живет в своем бункерном пространстве. В опрос общественного мнения в Украине он [...] не верит, поскольку крупнейшими экспертами по Украине для него остается Виктор Владимирович Медведчук и Николай Янович Азаров, которые на полном серьезе объясняет ему, что все эти данные недостоверные, а половина населения Украины как минимум хочет прекращение боевых действий и мира с Россией", – сказал он.
По словам политолога, "Медведчук снова реанимирован как руководитель некого пророссийского украинского проекта". Он напомнил, что Путин "его вызволял из плена", когда Медведчук находился в Украине под стражей.
Белковский считает, что несмотря ни на что, Путин Медведчуку, "конечно, доверяет".
"Для Путина правда это устраивающая версия [Медведчука по поводу Украины], он не нуждается в независимых источниках информации, он должен закреплять свою собственную картину мира, которая, в его понимании, является истиной в последней инстанции", – объяснил он.
Российский политолог обратил внимание, что "Медвечук снова выведен в эфиры российских федеральных каналов, он везде мелькает, он публикует свои программные статьи о том что в Украине есть некая альтернативная позиция, которая не соответствует огромной массе украинцев, которые ненавидят "укронацистов" во главе с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, и, конечно, настанет день, когда этот тренд победит".
"Это пишет и говорит Медведчук в официальных российских СМИ, чего он никогда не мог бы делать не то что без разрешения Путина, а без указания Путина", – подчеркнул Белковский.
Медведчук является кумом Путина. По данным СМИ, в случае захвата российскими войсками Украины Медведчук рассматривался Москвой как одна из кандидатур на должность "руководителя" оккупированной страны. В частности, Медведчук по этому плану должен был занять место спикера Верховной Рады и стать "и.о. президента".
11 мая на тот момент генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов.
В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ секретных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.
Подозрение Козаку не вручали лично – он, по данным СБУ, уехал из Украины. 20 мая СБУ объявила Козака в розыск, Печерский районный суд Киева разрешил его задержание.
В Украине Медведчук фигурировал в уголовном производстве (в деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ секретных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ) и находился под домашним арестом (последний раз срок действия меры пресечения продлевали 10 января 2022 года), но электронный браслет, по словам адвоката, с него сняли еще осенью 2021 года.
27 февраля 2022 года, на третьи сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину, Медведчук сбежал. 12 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала Медведчука, когда он пытался покинуть пределы Украины. 16 апреля суд отправил Медведчука под арест без назначения залога.
В сентябре Медведчук был передан России в рамках большого обмена пленными. В январе 2023 года стало известно, что Зеленский лишил Медведчука украинского гражданства. После этого Медведчук потерял мандат Верховной Рады.
Азаров был главой правительства Украины с марта 2010-го по январь 2014 года. После смены власти в 2014 году покинул страну и сейчас проживает в России.
В отношении Азарова в Украине расследуется несколько уголовных производств, связанных с растратой государственных средств, а 24 марта 2021 года ему объявили подозрение в госизмене из-за Харьковских соглашений. По этому делу Азарова в октябре заочно арестовали.