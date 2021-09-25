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Бурба подтвердил, что приказ о переносе операции по захвату вагнеровцев дал Ермак – Бутусов

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Бутусов: Бурба полностью подтвердил под протокол все обстоятельства подготовки и провала спецоперации
Бутусов: Бурба полностью подтвердил под протокол все обстоятельства подготовки и провала спецоперации
Фото: Юрій Бутусов / Facebook

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады подтвердил, что приказ о переносе операции украинских спецслужб по захвату вагнеровцев дал глава Офиса президента Андрей Ермак. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщил в Facebook главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"На допросе Бурба полностью подтвердил под протокол все обстоятельства подготовки и провала спецоперации, о которых я писал в своих статьях по данному скандалу, и привел много новых деталей и фактов, которые подтверждают предательство и утечку информации в КГБ Беларуси из Офиса президента Украины", – пишет журналист.

По его словам, Бурба рассказал, что план спецоперации по захвату российских террористов был подписан министром обороны Андреем Тараном и был детально согласован.

"Провал спецоперации произошел после совещания в кабинете президента [Украины Владимира] Зеленского. Приказ о переносе спецоперации дал глава Офиса президента Андрей Ермак. Бурба предупредил, что в результате может произойти провал, надо действовать быстро. После задержания террористов в Минске и обращения России вернуть их в Москву Бурба обратился к президенту с просьбой провести расследование возможного предательства. Однако вместо расследования Бурба был уволен через два дня указом президента", – отметил Бутусов.

Также журналист уверяет, что Бурба подтвердил, что спецоперация проводилась совместно со спецслужбами НАТО.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6392136620826580

Вместе с тем глава ВСК Марьяна Безуглая в Facebook сообщила, что обнародованные Бутусовым данные не соответствуют действительности. Она подчеркнула, что заседание подпадало под гриф о гостайне.

"Это уголовная ответственность. Не думаю, что Василий Васильевич [Бурба] будет давать фейковый вариант государственной тайны... Вызываю Юрия Бутусова на слушание. Время и место будет сообщено. Пришло время ответственности за сказанное, сделанное и сломанное", – написала она.

https://www.facebook.com/m.bezuhla/posts/10225580496489877

Контекст:

Рада создала ВСК 19 мая, провалив перед этим создание комиссии, которая занималась бы лишь одним вопросом – делом вагнеровцев. В результате комиссия, созданная парламентом, расследует все возможные действия представителей государственной власти против государственного суверенитета Украины. Однако первым делом, за которое взялась комиссия, было именно расследование ситуации с вагнеровцами.

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

7 сентября американский телеканал CNN заявил, что США знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК "Вагнер".

12 сентября Безуглая провела брифинг и рассказала о первых выводах комиссии. Она заявила, что с 2014 года велась работа по документированию информации о лицах, причастных к российской агрессии против Украины, в 2018 году Главное управление разведки Минобороны начало изучать российские частные военные компании и собирать информацию об их членах, которые могли участвовать в войне на Донбассе, а в июле 2020 года Служба безопасности Украины предложила ГУР, используя задокументированную информацию, "попробовать вытащить" часть лиц, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, с территории РФ на территорию Украины. Таким образом было начато "специальное мероприятие". Она заявила, что ВСК настаивает именно на этом термине.

Также, по словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она отметила, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Из 33 человек один был агентом белорусских спецслужб, сообщила Безуглая. Она также рассказал, что восемь были гражданами Украины, 17 имели отношение к ЧВК "Вагнер", а 28 участвовали в боевых действиях на Донбассе.

Теги: Украина, Юрий Бутусов, Вагнер, спецоперация, Офис президента Украины, Василий Бурба, Марьяна Безуглая, Андрей Ермак
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