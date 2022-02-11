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ДТП с авто Ярославского, Трубицыну сообщили о подозрении во взяточничестве. Главное за день

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ДТП произошло в ночь на 10 февраля
ДТП произошло в ночь на 10 февраля
Фото: hk.npu.gov.ua

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 10 февраля.

ДТП с авто Ярославского

В ночь на 10 февраля в Харьковской области на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль насмерть сбил мужчину. Как сообщила "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, на месте ДТП нашли номера автомобиля из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

В МВД сообщили, что вызовут бизнесмена на допрос и начали расследование.

Сам Ярославский не подтвердил и не опроверг информацию о том, что в ДТП попал автомобиль из его кортежа. На вопрос, принадлежат ли автомобилям его кортежа номера 0018, бизнесмен сказал, что "не следит за своими номерами". В компании DCH Ярославского заявили, что за рулем автомобиля был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании, он ночью направлялся в сторону Харькова для парковки авто. В релизе также проинформировали, что Ярославский "в соответствии с ранее составленным графиком" 10 февраля улетел в Лондон для встречи с семьей.

Водитель автомобиля из кортежа Ярославского утром 10 февраля пришел в полицию, где его допросили. По словам пресс-секретаря Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, мужчина заявил, что не знал, что сбил человека, и думал, что сбил животное или наехал на какой-то предмет. 

СМИ сообщили, что водитель, который явился в полицию, во время ДТП был в другом месте.

Вечером глава МВД Денис Монастырсий сообщил, что уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

"Будет расследована попытка фальсификации дела по ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского... Из-за попыток скрыть это преступление и предоставление заведомо ложных показаний дело должно быть передано в Главное следственное управление Национальной полиции для полного и объективного расследования", – заявил министр.

Россия блокирует акваторию Черного и Азовского морей

Россия объявила районы Азовского и Черного морей "опасными для плавания" на период с 13-го по 19 февраля из-за учений. Об этом заявили в командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. "Военно-морские силы ВСУ готовы к развитию любых сценариев и провокаций, к защите страны по морскому направлению", – добавили в командовании.

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что порты иностранных государств должны прекратить принимать российские корабли в ответ на блокирование Россией части Черного и Азовского морей.

В Министерстве иностранных дел Украины выразили протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.

Главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко проинформировал, что управление навигации и океанографии минобороны РФ 10 февраля сообщило об отмене перекрытия района Азовского моря к северу от Керченского пролива. Он добавил, что "по Черному морю все без изменений".

Трубицыну сообщили о подозрении

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении депутату Киевсовета Владиславу Трубицыну по 4 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). По данным следствия, он и еще ряд лиц разоблачены на взятке в 1,39 млн грн.

ЕС направил ответ на письмо Лаврова о "гарантиях безопасности"

Директор Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Йоннике Балфоорт 10 февраля передала постоянному представителю России при Евросоюзе Владимиру Чижову ответ Европейского союза на письмо министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о гарантиях безопасности.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ответил на требования России от имени 27 министров иностранных дел стран – членов ЕС. Текст ответа в ЕС публиковать не будут.

Эрдоган выздоровел от COVID-19

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил 10 февраля, что выздоровел от коронавирусной инфекции COVID-19. Он отметил, что в последние два дня его тесты на коронавирус были отрицательными.

О болезни Эрдогана стало известно 5 февраля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, ДТП, Реджеп Эрдоган, Сергей Лавров, Александр Ярославский, Черное море, ВМС Украины, Азовское море, Евросоюз, Денис Монастырский, Жозеп Боррель
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