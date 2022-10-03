Геннадий Гудков: Орбан – последняя шлюха Европы

"У него (Путина. – "ГОРДОН") есть четкий план. У него есть план истощить терпение Украины, истощить терпение всего мира. Зима, перебои с газом, рост цен, какие-то недовольства в странах, выборы-перевыборы. [...] Вон Виктор Орбан не подкачал же. Самая, так сказать, последняя шлюха Европы – Виктор Орбан", – сказал Гудков.
Он отметил, что в Европе сейчас думают о Венгрии: "не предложить ли им покинуть добровольно состав Европейского союза и не ломать стройные ряды цивилизованного европейского сообщества".
"Вы же знаете решение ЕС пустить в европейскую зону Хорватию, Болгарию и Румынию. И один из аргументов – Германия принимала решение – говорят типа: "Посмотрите, Болгария и Румыния – страны, которые заняли очень четкую позицию, которая, в общем, европейская, вот действительно общая позиция". А Венгрия – как бы помягче сказать? – колеблется. Хотя есть более точное, но очень матерное слово, которое абсолютно точно отражает позицию венгерского руководства", – объяснил Гудков.
Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны". Полная версия интервью
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Летом представители властей этой страны говорили, что Венгрия не может отказаться от российской нефти и что "это физически невозможно".
23 августа Венгрия выступила против новых энергетических санкций против РФ и визовых ограничений для россиян.
7 сентября президент Венгрии Каталин Новак заявила, что хочет, чтобы страна добилась энергетического суверенитета и была менее зависима от российских энергоресурсов. В то же время министр иностранных дел Петер Сийярто заявлял, что Венгрия договорилась о дополнительных поставках газа из России.
Орбан 8 сентября заявил, что санкции Евросоюза против России нужно пересмотреть.
26 сентября он написал в Facebook, что "ввести санкции решили брюссельские бюрократы и европейские элиты", а у европейцев "никто не спрашивал".
Орбан занимает должность премьера Венгрии с 1998 года с перерывом на период в 2002–2010-е годы.