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Геннадий Гудков: Орбан – последняя шлюха Европы

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Орбан критикует санкции против России
Орбан критикует санкции против России
Фото: EPA

Один из европейских политиков, которых надеется использовать для своих целей президент России Владимир Путин, – премьер Венгрии Виктор Орбан. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил российский оппозиционер, полковник ФСБ РФ в отставке Геннадий Гудков.

"У него (Путина. – "ГОРДОН") есть четкий план. У него есть план истощить терпение Украины, истощить терпение всего мира. Зима, перебои с газом, рост цен, какие-то недовольства в странах, выборы-перевыборы. [...] Вон Виктор Орбан не подкачал же. Самая, так сказать, последняя шлюха Европы – Виктор Орбан", – сказал Гудков.

Он отметил, что в Европе сейчас думают о Венгрии: "не предложить ли им покинуть добровольно состав Европейского союза и не ломать стройные ряды цивилизованного европейского сообщества".

"Вы же знаете решение ЕС пустить в европейскую зону Хорватию, Болгарию и Румынию. И один из аргументов – Германия принимала решение – говорят типа: "Посмотрите, Болгария и Румыния – страны, которые заняли очень четкую позицию, которая, в общем, европейская, вот действительно общая позиция". А Венгрия – как бы помягче сказать? – колеблется. Хотя есть более точное, но очень матерное слово, которое абсолютно точно отражает позицию венгерского руководства", – объяснил Гудков.

Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Весной Венгрия несколько недель блокировала шестой пакет санкций ЕС, в который входит частичное эмбарго на нефть. Летом представители властей этой страны говорили, что Венгрия не может отказаться от российской нефти и что "это физически невозможно".

23 августа Венгрия выступила против новых энергетических санкций против РФ и визовых ограничений для россиян.

7 сентября президент Венгрии Каталин Новак заявила, что хочет, чтобы страна добилась энергетического суверенитета и была менее зависима от российских энергоресурсов. В то же время министр иностранных дел Петер Сийярто заявлял, что Венгрия договорилась о дополнительных поставках газа из России.

Орбан 8 сентября заявил, что санкции Евросоюза против России нужно пересмотреть.

26 сентября он написал в Facebook, что "ввести санкции решили брюссельские бюрократы и европейские элиты", а у европейцев "никто не спрашивал".

Орбан занимает должность премьера Венгрии с 1998 года с перерывом на период в 2002–2010-е годы.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, Венгрия, Виктор Орбан, Алеся Бацман, Геннадий Гудков
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