"Каждая минута борьбы с бюрократией будет нам стоить очень дорого". Парасюк сообщил, что готов защищать Украину

Парасюк: Нас сейчас 10–12 человек в полной боевой готовности, можем ехать уничтожать врага Фото: Володимир Парасюк / Facebook

Парасюк сообщил, что не будет "выпрашивать оружие, чтобы защищать нашу землю". Он опубликовал фото с автоматом, каской, бронежилетом и другой амуницией.

"Нас сейчас 10–12 человек в полной боевой готовности, экипированные и с оружием, можем ехать уничтожать врага. Готовая команда со снайпером, медиком и пулеметчиком. И знаете, собираемся мы время от времени не для того, чтобы искать "зраду", а наоборот, чтобы вспоминать моменты, которые мотивируют и поддерживают боевой дух", – подчеркнул экс-нардеп.

Он добавил, что знает еще две такие группы, которые по собственной инициативе полностью подготовились защищать Украину. Парасюк считает, что каждый, кто прошел войну или срочную службу, должен иметь дома оружие и амуницию.

"Сейчас самое время сделать это. Не бояться, а вооружить людей. Батальоны тероброны – это очень хорошо, но первая и главная наша цель – быть еще более мобильными и быстрыми. Каждая минута борьбы не с врагом, а с бюрократией будет нам стоить очень дорого", – считает Парасюк.