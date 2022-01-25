"Каждая минута борьбы с бюрократией будет нам стоить очень дорого". Парасюк сообщил, что готов защищать Украину

Парасюк сообщил, что не будет "выпрашивать оружие, чтобы защищать нашу землю". Он опубликовал фото с автоматом, каской, бронежилетом и другой амуницией.
"Нас сейчас 10–12 человек в полной боевой готовности, экипированные и с оружием, можем ехать уничтожать врага. Готовая команда со снайпером, медиком и пулеметчиком. И знаете, собираемся мы время от времени не для того, чтобы искать "зраду", а наоборот, чтобы вспоминать моменты, которые мотивируют и поддерживают боевой дух", – подчеркнул экс-нардеп.
Он добавил, что знает еще две такие группы, которые по собственной инициативе полностью подготовились защищать Украину. Парасюк считает, что каждый, кто прошел войну или срочную службу, должен иметь дома оружие и амуницию.
"Сейчас самое время сделать это. Не бояться, а вооружить людей. Батальоны тероброны – это очень хорошо, но первая и главная наша цель – быть еще более мобильными и быстрыми. Каждая минута борьбы не с врагом, а с бюрократией будет нам стоить очень дорого", – считает Парасюк.
Парасюк родился у 1987 году в селе Майдан Жолковского района Львовской области. Учился во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, но не окончил его. Был активным участником Революции достоинства. В 2014 году принимал участие в боевых действиях на Донбассе, был командиром 4-й роты батальона "Днепр-1".
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.